2026.08.30 14:00 京セラドーム大阪
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ソフトバンク 0 1 4 0 0 0 0 0 1 6 16 0
オリックス 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 11 1
  • 【ソ 6-3 オ】
  • 試合終了
  • OUT

    3番 来田 涼斗 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    2番 麦谷 祐介 セカンドダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    1番 西川 龍馬 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    守備交代：レフト 近藤 健介 に代わって 8番 川村 友斗

  • OUT

    守備交代：ライト 川村 友斗 に代わって 3番 谷川原 健太

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 松本 裕樹 に代わって 10番 杉山 一樹

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 センターフライ 3アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 センターフライ 1アウト

  • OUT

    2番 周東 佑京 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    ソ6-3オ

    1番 正木 智也 レフトホームラン ソフトバンク得点！ ソ 6-3 オ

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 古田島 成龍 に代わって 10番 片山 楽生

  • OUT

    守備交代：キャッチャー 代打 西野 真弘 に代わって 9番 堀 柊那

  • OUT

    9番 西野 真弘 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：若月 健矢 に代わって 9番 西野 真弘

  • OUT

    8番 山中 稜真 センターフライ 2アウト

  • OUT

    7番 宗 佑磨 センターフライ 1アウト

  • OUT

    6番 中川 圭太 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 津森 宥紀 に代わって 10番 松本 裕樹

  • OUT

    守備交代：ライト 代走 川村 友斗 に代わって 8番 川村 友斗

  • OUT

    1塁ランナー川村 友斗 盗塁失敗 3アウト

  • OUT

    9番 庄子 雄大 空振り三振 3アウト

  • OUT

    代走：1塁ランナー 柳町 達 に代わって 8番 川村 友斗

  • OUT

    8番 柳町 達 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 川瀬 晃 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 田嶋 大樹 に代わって 10番 古田島 成龍

  • OUT

    5番 紅林 弘太郎 空振り三振 3アウト

  • OUT

    ソ5-3オ

    4番 太田 椋 ライトヒット オリックス得点！ ソ 5-3 オ ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 来田 涼斗 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 麦谷 祐介 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 西川 龍馬 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 若月 健矢 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 松本 晴 に代わって 10番 津森 宥紀

  • OUT

    6番 山本 祐大 ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 セカンドヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 山中 稜真 センターフライ 3アウト

  • OUT

    7番 宗 佑磨 センターフライ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    6番 中川 圭太 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 紅林 弘太郎 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    3番 近藤 健介 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 周東 佑京 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 太田 椋 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    3番 来田 涼斗 センターフライ 2アウト

  • OUT

    2番 麦谷 祐介 空振り三振 1アウト

  • OUT

    9番 庄子 雄大 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 柳町 達 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 川瀬 晃 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 山本 祐大 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 西川 龍馬 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    9番 若月 健矢 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    8番 山中 稜真 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    ソ5-2オ

    7番 宗 佑磨 ライトホームラン オリックス得点！ ソ 5-2 オ

  • OUT

    6番 中川 圭太 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    5番 紅林 弘太郎 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 ピッチャーヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 近藤 健介 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    2番 周東 佑京 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 曽谷 龍平 に代わって 10番 田嶋 大樹

  • OUT

    4番 太田 椋 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 来田 涼斗 デッドボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    2番 麦谷 祐介 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 西川 龍馬 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 若月 健矢 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 山中 稜真 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    ソ5-0オ

    レフト 中川 圭太が後逸 ソフトバンク得点！ ソ 5-0 オ ランナー：2塁

  • OUT

    ソ3-0オ

    9番 庄子 雄大 レフトヒット ランナー：2塁

  • OUT

    8番 柳町 達 空振り三振 2アウト

  • OUT

    ソ3-0オ

    7番 川瀬 晃 レフトヒット ソフトバンク得点！ ソ 3-0 オ ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 山本 祐大 ショートゴロ 1アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    ソ2-0オ

    5番 柳田 悠岐 ライトヒット ソフトバンク得点！ ソ 2-0 オ ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 近藤 健介 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 宗 佑磨 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 中川 圭太 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 紅林 弘太郎 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    4番 太田 椋 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    2番 周東 佑京 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    9番 庄子 雄大 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    8番 柳町 達 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    ソ1-0オ

    7番 川瀬 晃 レフトヒット ソフトバンク得点！ ソ 1-0 オ ランナー：1塁

  • OUT

    6番 山本 祐大 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    3番 来田 涼斗 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 麦谷 祐介 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 西川 龍馬 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 近藤 健介 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 周東 佑京 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 セカンドフライ 1アウト

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