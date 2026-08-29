2026／27明治安田J1リーグ第4節が29日に行われた。

鹿島アントラーズは18年ぶり、柏レイソルはクラブ史上初の開幕4連勝。FC町田ゼルビアは水戸ホーリーホックと引き分け、連勝は「3」で止まった。

FC東京は本間至恩の加入後初ゴールなど、敵地でV・ファーレン長崎に3－0の快勝。川崎フロンターレはデリキ・ラセルダがJ1デビュー戦で初ゴールを挙げるなど、ジェフユナイテッド千葉との打ち合いを4－2で制して今季初勝利を掴んだ。

千葉が4連敗を喫した一方、浦和はついに今季初勝利。横浜F・マリノスに2度追いつくと逆転し、3－2で打ち合いを制した。

ヴィッセル神戸は小松蓮のPKでセレッソ大阪を下して開幕節以来の白星を挙げた。京都サンガF.C.はアビスパ福岡を2－1で退けて今季初勝利となった。

サンフレッチェ広島は後半の猛攻実らず、ガンバ大阪とスコアレスドロー。名古屋グランパスはファジアーノ岡山に逆転勝利で2連勝を収めた。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第4節

▼8月29日（土）

水戸ホーリーホック 1－1 FC町田ゼルビア

ガンバ大阪 0－0 サンフレッチェ広島

清水エスパルス 0－1 柏レイソル

V・ファーレン長崎 0－3 FC東京

浦和レッズ 3－2 横浜F・マリノス

東京ヴェルディ 0－2 鹿島アントラーズ

川崎フロンターレ 4－2 ジェフユナイテッド千葉

名古屋グランパス 2－1 ファジアーノ岡山

京都サンガF.C. 2－1 アビスパ福岡

ヴィッセル神戸 1－0 セレッソ大阪

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 柏（12／＋6）

2位 鹿島（12／＋5）

3位 町田（10／＋10）

4位 広島（8／＋6）

5位 FC東京（7／＋1）

6位 神戸（7／＋1）

7位 川崎F（6／＋2）

8位 名古屋（6／＋1）

9位 横浜FM（6／0）

10位 C大阪（6／－2）

11位 水戸（5／＋1）

12位 G大阪（5／－1）

13位 岡山（4／－1）

14位 京都（4／－2）

15位 福岡（3／0）

16位 清水（3／－2）

17位 浦和（3／－5）

18位 長崎（3／－5）

19位 東京V（2／－4）

20位 千葉（0／－11）

◆■J1第5節の対戦カード

▼9月2日（水）

19:00 水戸 vs 鹿島

19:00 千葉 vs 岡山

19:00 東京V vs 神戸

19:00 町田 vs 川崎F

19:00 横浜FM vs 京都

19:00 清水 vs FC東京

19:00 C大阪 vs 柏

19:00 広島 vs 名古屋

19:00 福岡 vs 浦和

19:00 長崎 vs G大阪