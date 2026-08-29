[写真]＝金田慎平

　2026／27明治安田J1リーグ第4節が29日に行われた。

　鹿島アントラーズは18年ぶり、柏レイソルはクラブ史上初の開幕4連勝。FC町田ゼルビアは水戸ホーリーホックと引き分け、連勝は「3」で止まった。

　FC東京は本間至恩の加入後初ゴールなど、敵地でV・ファーレン長崎に3－0の快勝。川崎フロンターレはデリキ・ラセルダがJ1デビュー戦で初ゴールを挙げるなど、ジェフユナイテッド千葉との打ち合いを4－2で制して今季初勝利を掴んだ。

　千葉が4連敗を喫した一方、浦和はついに今季初勝利。横浜F・マリノスに2度追いつくと逆転し、3－2で打ち合いを制した。

　ヴィッセル神戸は小松蓮のPKでセレッソ大阪を下して開幕節以来の白星を挙げた。京都サンガF.C.はアビスパ福岡を2－1で退けて今季初勝利となった。

　サンフレッチェ広島は後半の猛攻実らず、ガンバ大阪とスコアレスドロー。名古屋グランパスはファジアーノ岡山に逆転勝利で2連勝を収めた。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第4節

▼8月29日（土）
水戸ホーリーホック　1－1　FC町田ゼルビア
ガンバ大阪　0－0　サンフレッチェ広島
清水エスパルス　0－1　柏レイソル
V・ファーレン長崎　0－3　FC東京
浦和レッズ　3－2　横浜F・マリノス
東京ヴェルディ　0－2　鹿島アントラーズ
川崎フロンターレ　4－2　ジェフユナイテッド千葉
名古屋グランパス　2－1　ファジアーノ岡山
京都サンガF.C.　2－1　アビスパ福岡
ヴィッセル神戸　1－0　セレッソ大阪

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　柏（12／＋6）
2位　鹿島（12／＋5）
3位　町田（10／＋10）
4位　広島（8／＋6）
5位　FC東京（7／＋1）
6位　神戸（7／＋1）
7位　川崎F（6／＋2）
8位　名古屋（6／＋1）
9位　横浜FM（6／0）
10位　C大阪（6／－2）
11位　水戸（5／＋1）
12位　G大阪（5／－1）
13位　岡山（4／－1）
14位　京都（4／－2）
15位　福岡（3／0）
16位　清水（3／－2）
17位　浦和（3／－5）
18位　長崎（3／－5）
19位　東京V（2／－4）
20位　千葉（0／－11）

◆■J1第5節の対戦カード

▼9月2日（水）
19:00　水戸　vs　鹿島
19:00　千葉　vs　岡山
19:00　東京V　vs　神戸
19:00　町田　vs　川崎F
19:00　横浜FM　vs　京都
19:00　清水　vs　FC東京
19:00　C大阪　vs　柏
19:00　広島　vs　名古屋
19:00　福岡　vs　浦和
19:00　長崎　vs　G大阪