2026／27明治安田J1リーグ第4節が29日に行われた。
鹿島アントラーズは18年ぶり、柏レイソルはクラブ史上初の開幕4連勝。FC町田ゼルビアは水戸ホーリーホックと引き分け、連勝は「3」で止まった。
FC東京は本間至恩の加入後初ゴールなど、敵地でV・ファーレン長崎に3－0の快勝。川崎フロンターレはデリキ・ラセルダがJ1デビュー戦で初ゴールを挙げるなど、ジェフユナイテッド千葉との打ち合いを4－2で制して今季初勝利を掴んだ。
千葉が4連敗を喫した一方、浦和はついに今季初勝利。横浜F・マリノスに2度追いつくと逆転し、3－2で打ち合いを制した。
ヴィッセル神戸は小松蓮のPKでセレッソ大阪を下して開幕節以来の白星を挙げた。京都サンガF.C.はアビスパ福岡を2－1で退けて今季初勝利となった。
サンフレッチェ広島は後半の猛攻実らず、ガンバ大阪とスコアレスドロー。名古屋グランパスはファジアーノ岡山に逆転勝利で2連勝を収めた。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■J1第4節
▼8月29日（土）
水戸ホーリーホック 1－1 FC町田ゼルビア
ガンバ大阪 0－0 サンフレッチェ広島
清水エスパルス 0－1 柏レイソル
V・ファーレン長崎 0－3 FC東京
浦和レッズ 3－2 横浜F・マリノス
東京ヴェルディ 0－2 鹿島アントラーズ
川崎フロンターレ 4－2 ジェフユナイテッド千葉
名古屋グランパス 2－1 ファジアーノ岡山
京都サンガF.C. 2－1 アビスパ福岡
ヴィッセル神戸 1－0 セレッソ大阪
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 柏（12／＋6）
2位 鹿島（12／＋5）
3位 町田（10／＋10）
4位 広島（8／＋6）
5位 FC東京（7／＋1）
6位 神戸（7／＋1）
7位 川崎F（6／＋2）
8位 名古屋（6／＋1）
9位 横浜FM（6／0）
10位 C大阪（6／－2）
11位 水戸（5／＋1）
12位 G大阪（5／－1）
13位 岡山（4／－1）
14位 京都（4／－2）
15位 福岡（3／0）
16位 清水（3／－2）
17位 浦和（3／－5）
18位 長崎（3／－5）
19位 東京V（2／－4）
20位 千葉（0／－11）
▼9月2日（水）
19:00 水戸 vs 鹿島
19:00 千葉 vs 岡山
19:00 東京V vs 神戸
19:00 町田 vs 川崎F
19:00 横浜FM vs 京都
19:00 清水 vs FC東京
19:00 C大阪 vs 柏
19:00 広島 vs 名古屋
19:00 福岡 vs 浦和
19:00 長崎 vs G大阪