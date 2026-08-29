　2026／27明治安田J2リーグ第4節が29日に行われた。

　唯一の3連勝スタートとなったRB大宮アルディージャは、湘南ベルマーレに2点を先行されたものの、スファナット・ムエアンタの初ゴールなど後半に2点を奪い返してドローに持ち込んだ。

　アルビレックス新潟はいわきFCに2度追いつくと63分にマテウス・モラエスが逆転ゴールを奪い、3－2勝利で3連勝。ジュビロ磐田はイアゴ・テレスが開始早々に2得点を挙げるなど、3－1で栃木シティを下して連勝を収めた。

　藤枝MYFCはカターレ富山を相手に3点リード後、被シュート26本を浴びるなど2点を追い上げられたが、逃げ切って今季3勝目。ベガルタ仙台も中島元彦の2ゴールなど3点リード後、テゲバジャーロ宮崎に2点を返されたが、最後に突き放して4－2で勝利し、2連勝となった。

　北海道コンサドーレ札幌は開始3分に先制したものの、ヴァンフォーレ甲府に逆転負けで3連敗。モンテディオ山形に完敗を喫したFC今治は開幕4連敗となった。

　甲府のほか、徳島ヴォルティスも大分トリニータに競り勝ち今季初勝利。一方、札幌だけでなくいわきも3連敗、宮崎は2分2敗で未勝利が続いている。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第4節

▼8月29日（土）
いわきFC　2－3　アルビレックス新潟
栃木シティ　1－3　ジュビロ磐田
ヴァンラーレ八戸　1－0　ブラウブリッツ秋田
カターレ富山　2－3　藤枝MYFC
ベガルタ仙台　4－2　テゲバジャーロ宮崎
RB大宮アルディージャ　2－2　湘南ベルマーレ
横浜FC　2－2　サガン鳥栖
ヴァンフォーレ甲府　2－1　北海道コンサドーレ札幌
徳島ヴォルティス　1－0　大分トリニータ
FC今治　0－3　モンテディオ山形

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　大宮（10／＋5）
2位　山形（9／＋6）
3位　藤枝（9／＋4）
4位　新潟（9／＋2）
5位　湘南（8／＋2）
6位　仙台（7／＋2）
7位　磐田（7／＋1）
8位　横浜FC（7／＋1）
9位　富山（6／＋5）
10位　栃木C（6／＋3）
11位　八戸（6／－4）
12位　鳥栖（5／0）
13位　大分（4／＋1）
14位　秋田（4／－2）
15位　徳島（4／－2）
16位　甲府（4／－4）
17位　札幌（3／－3）
18位　いわき（3／－5）
19位　宮崎（2／－3）
20位　今治（0／－9）

◆■J2第5節の対戦カード

▼9月5日（土）
18:30　藤枝　vs　八戸
19:00　山形　vs　甲府
19:00　湘南　vs　仙台
19:00　徳島　vs　いわき
19:00　鳥栖　vs　宮崎

▼9月6日（日）
13:00　札幌　vs　栃木C
18:00　秋田　vs　大宮
18:00　横浜FC　vs　新潟
19:00　磐田　vs　富山
19:00　大分　vs　今治