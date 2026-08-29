2026／27明治安田J2リーグ第4節が29日に行われた。

唯一の3連勝スタートとなったRB大宮アルディージャは、湘南ベルマーレに2点を先行されたものの、スファナット・ムエアンタの初ゴールなど後半に2点を奪い返してドローに持ち込んだ。

アルビレックス新潟はいわきFCに2度追いつくと63分にマテウス・モラエスが逆転ゴールを奪い、3－2勝利で3連勝。ジュビロ磐田はイアゴ・テレスが開始早々に2得点を挙げるなど、3－1で栃木シティを下して連勝を収めた。

藤枝MYFCはカターレ富山を相手に3点リード後、被シュート26本を浴びるなど2点を追い上げられたが、逃げ切って今季3勝目。ベガルタ仙台も中島元彦の2ゴールなど3点リード後、テゲバジャーロ宮崎に2点を返されたが、最後に突き放して4－2で勝利し、2連勝となった。

北海道コンサドーレ札幌は開始3分に先制したものの、ヴァンフォーレ甲府に逆転負けで3連敗。モンテディオ山形に完敗を喫したFC今治は開幕4連敗となった。

甲府のほか、徳島ヴォルティスも大分トリニータに競り勝ち今季初勝利。一方、札幌だけでなくいわきも3連敗、宮崎は2分2敗で未勝利が続いている。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第4節

▼8月29日（土）

いわきFC 2－3 アルビレックス新潟

栃木シティ 1－3 ジュビロ磐田

ヴァンラーレ八戸 1－0 ブラウブリッツ秋田

カターレ富山 2－3 藤枝MYFC

ベガルタ仙台 4－2 テゲバジャーロ宮崎

RB大宮アルディージャ 2－2 湘南ベルマーレ

横浜FC 2－2 サガン鳥栖

ヴァンフォーレ甲府 2－1 北海道コンサドーレ札幌

徳島ヴォルティス 1－0 大分トリニータ

FC今治 0－3 モンテディオ山形

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 大宮（10／＋5）

2位 山形（9／＋6）

3位 藤枝（9／＋4）

4位 新潟（9／＋2）

5位 湘南（8／＋2）

6位 仙台（7／＋2）

7位 磐田（7／＋1）

8位 横浜FC（7／＋1）

9位 富山（6／＋5）

10位 栃木C（6／＋3）

11位 八戸（6／－4）

12位 鳥栖（5／0）

13位 大分（4／＋1）

14位 秋田（4／－2）

15位 徳島（4／－2）

16位 甲府（4／－4）

17位 札幌（3／－3）

18位 いわき（3／－5）

19位 宮崎（2／－3）

20位 今治（0／－9）

◆■J2第5節の対戦カード

▼9月5日（土）

18:30 藤枝 vs 八戸

19:00 山形 vs 甲府

19:00 湘南 vs 仙台

19:00 徳島 vs いわき

19:00 鳥栖 vs 宮崎

▼9月6日（日）

13:00 札幌 vs 栃木C

18:00 秋田 vs 大宮

18:00 横浜FC vs 新潟

19:00 磐田 vs 富山

19:00 大分 vs 今治