2026／27明治安田J2リーグ第4節が29日に行われた。
唯一の3連勝スタートとなったRB大宮アルディージャは、湘南ベルマーレに2点を先行されたものの、スファナット・ムエアンタの初ゴールなど後半に2点を奪い返してドローに持ち込んだ。
アルビレックス新潟はいわきFCに2度追いつくと63分にマテウス・モラエスが逆転ゴールを奪い、3－2勝利で3連勝。ジュビロ磐田はイアゴ・テレスが開始早々に2得点を挙げるなど、3－1で栃木シティを下して連勝を収めた。
藤枝MYFCはカターレ富山を相手に3点リード後、被シュート26本を浴びるなど2点を追い上げられたが、逃げ切って今季3勝目。ベガルタ仙台も中島元彦の2ゴールなど3点リード後、テゲバジャーロ宮崎に2点を返されたが、最後に突き放して4－2で勝利し、2連勝となった。
北海道コンサドーレ札幌は開始3分に先制したものの、ヴァンフォーレ甲府に逆転負けで3連敗。モンテディオ山形に完敗を喫したFC今治は開幕4連敗となった。
甲府のほか、徳島ヴォルティスも大分トリニータに競り勝ち今季初勝利。一方、札幌だけでなくいわきも3連敗、宮崎は2分2敗で未勝利が続いている。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■J2第4節
▼8月29日（土）
いわきFC 2－3 アルビレックス新潟
栃木シティ 1－3 ジュビロ磐田
ヴァンラーレ八戸 1－0 ブラウブリッツ秋田
カターレ富山 2－3 藤枝MYFC
ベガルタ仙台 4－2 テゲバジャーロ宮崎
RB大宮アルディージャ 2－2 湘南ベルマーレ
横浜FC 2－2 サガン鳥栖
ヴァンフォーレ甲府 2－1 北海道コンサドーレ札幌
徳島ヴォルティス 1－0 大分トリニータ
FC今治 0－3 モンテディオ山形
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 大宮（10／＋5）
2位 山形（9／＋6）
3位 藤枝（9／＋4）
4位 新潟（9／＋2）
5位 湘南（8／＋2）
6位 仙台（7／＋2）
7位 磐田（7／＋1）
8位 横浜FC（7／＋1）
9位 富山（6／＋5）
10位 栃木C（6／＋3）
11位 八戸（6／－4）
12位 鳥栖（5／0）
13位 大分（4／＋1）
14位 秋田（4／－2）
15位 徳島（4／－2）
16位 甲府（4／－4）
17位 札幌（3／－3）
18位 いわき（3／－5）
19位 宮崎（2／－3）
20位 今治（0／－9）
▼9月5日（土）
18:30 藤枝 vs 八戸
19:00 山形 vs 甲府
19:00 湘南 vs 仙台
19:00 徳島 vs いわき
19:00 鳥栖 vs 宮崎
▼9月6日（日）
13:00 札幌 vs 栃木C
18:00 秋田 vs 大宮
18:00 横浜FC vs 新潟
19:00 磐田 vs 富山
19:00 大分 vs 今治