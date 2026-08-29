







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのタイラー・グラスノー投手は、背中のけいれんによる約3か月半の離脱から復帰し、アトランタ・ブレーブス戦で力強い投球を見せた。序盤に失点しながら立て直した姿に、デーブ・ロバーツ監督も精神面を含めた成長を感じている。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のジャック・ハリス記者が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



グラスノーは復帰戦の初回、弱い当たりの安打を重ねられて3点を失った。しかし、その後は落ち着きを取り戻し、追加点を許さず5回（89球）を投じ、被安打6、奪三振7、失点3でマウンドを下りた。



ロバーツ監督は、以前のグラスノーについて、自分ではコントロールできない出来事に必要以上に影響されることがあったと振り返っている。一方、現在はそうした場面でも動揺せず、試合の流れの中で立て直せるようになったと評価した。



ドジャースは今後、グラスノーがポストシーズンで万全の状態にあることが鍵となる。先発としてだけでなく、大谷翔平選手らを含むローテーションがそろった場合には、昨季のようにブルペンから起用する選択肢もある。



エース級のグラスノーが復帰したことについて、ロバーツ監督は「彼が戦線離脱したことには、私たち全員が本当にがっかりした。しかし、ここ数週間、今日の先発に向けて準備する彼の姿を見て、彼はとても落ち着いているように見えた」と言及した。











【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】