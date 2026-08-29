今日の運勢 8月30日（日）「12星座占いランキング」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月30日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月30日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調で楽しいことが期待できそうな1日です。今日は好きなことにとことん時間を注ぐのも良さそうです。ラッキーカラーはピンク。全体的に調子が良く、直感が冴えやすい運気です。何かを決める際は、自分の直感を信じて選んでみましょう。ラッキーカラーは赤。成長につながるような運気の1日です。今日は視野を広げていろいろなものを見て探究心を大切に過ごしてみましょう。海外のことに目を向けるのも良さそうです。対人運が好調です。特に1対1のコミュニケーションに幸運が宿る日なので、パートナーとゆっくり過ごしたり、自分自身の心とじっくり向き合ったりしてみましょう。趣味が好調で、友達や兄弟との時間が充実しやすい運気です。今日は思い浮かんだ友達がいれば、積極的にメッセージを送ってみるのも良さそうです。人付き合いが広がりやすく、特に多数の人とのコミュニケーションが活発な運気です。今日はなるべく人が集まる場所へ出掛けてみましょう。マイペースに過ごすと良い日です。今日はプライベートの環境を整えてみましょう。部屋の片付けや、身の回りの整理整頓をするのも良さそうです。仕事面で見直しを心掛けましょう。仕事の方向性、キャリアに関することについて整理をして今後の計画を立ててみると良さそうです。金運が好調です。今後のお金に関することを見直してみましょう。今後の自分のために自己投資を考えてみると良さそうです。「内省」がテーマの1日です。これまでの自分を振り返り、不要に感じる考え方や習慣があれば手放してしまいましょう。スマホの不要なデータを削除して整理するのも効果的です。今日は日頃の疲れを癒せると良い日です。温泉に入ったり、ハーブティを飲んだりして、ほっと一息つける時間を持つようにしましょう。心のモヤモヤを手放せると良い日です。今日は不安なことなど、紙に書き出して整理をしてみましょう。夜は早めに寝ることもおすすめです。今日は心と身体を癒す「浄化」を心掛けてみましょう。バスソルトの入ったお風呂に入るのも良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。占いコンテンツ『莉瑠と龍神様の絶対神託』リリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/