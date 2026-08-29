リヴァプールが、パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表FWブラッドリー・バルコラの獲得でクラブ間の完全合意にこぎつけたようだ。29日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が報じた。

移籍金は最大で1億4500万ユーロ（約268億円）だという。固定部分は1億2500万ユーロ（約231億円）となり、ボーナスは最大で2000万ユーロ（約37億円）に達する可能性がある。バルコラは今後24時間以内にメディカルチェックを受け、通過後に2031年夏までの5年契約を結ぶ見込みだ。

9月2日に24歳の誕生日を迎えるバルコラは、リヨンの下部組織出身。19歳でトップチームデビューを飾ると、同クラブですぐさま定位置を掴み、2023年夏にPSGへの完全移籍を果たした。PSGではこれまで公式戦通算152試合に出場し、39ゴール37アシストを記録。チャンピオンズリーグ2連覇やリーグ・アン3連覇を経験している。

しかし、前線に豊富なタレントを揃えるPSGで絶対的なレギュラーが確約されていない現状に不満を抱き、残り2年を切ったクラブとの契約延長交渉は停滞。そんななか、モハメド・サラー（現トラブゾンスポル）の後継者を探すリヴァプールがバルコラの獲得に強い関心を示した。

リヴァプールが初期に提示した金額は1億ユーロ（約185億円）と報じられていたが、PSGの要求額と隔たりがあり、交渉は長期化していた。最終的にはPSGの希望額に近い形で、デッドラインデーを前に取引がまとまることになりそうだ。