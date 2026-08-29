







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、日本時間26日に行われたアトランタ・ブレーブス戦で、タイラー・グラスノー投手が故障からの復帰を果たした。この日は5回3失点で勝ちはつかなかったものの、本人はここまでこぎつけたことにホッとしているようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。



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同メディアは「5月から離脱していたグラスノーにとって、火曜日の登板は3か月以上ぶりのメジャーでの先発となった。長期間にわたってリハビリに取り組んできただけに、再びマウンドに戻れたことへの喜びも大きかった。また、復帰登板を終え、体の状態も故障前のレベルに戻ったと感じているという」と言及。



続けて、「すごく長く感じた。あれだけ長く離脱して、その間ずっとリハビリをしているのは本当に辛かった。だから、戻ってこられたこと、以前のような体調に戻れたことは嬉しい」という本人のコメントを伝えている。



離脱前までは7登板、3勝0敗、防御率2.72と活躍していたグラスノーだが、長期離脱を乗り越え再び輝きを放つことはできるだろうか。











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