「シラス」の中にカニ、タツノオトシゴ!? 杉浦太陽も驚いた「チリメンモンスター」とは？

杉浦太陽がパーソナリティをつとめるTOKYO FM、FM AICHI、FM大阪のラジオ番組「SBI損保 presents 週刊 こども TIMES」（毎週土曜 14:55～15:00）。“パパ・ママとキッズの会話の架け橋に”をコンセプトに、子どもたちの間で流行しているものや、親子で楽しめるイベントなどのトピックを紹介しています。

8月29日（土）の放送では、ちりめんじゃこやシラスの中に混ざっているさまざまな生き物「チリメンモンスター」を取り上げました。

■シラスに混ざった不思議な生き物の正体！ 通称「チリモン」とは？

ちりめんじゃこやシラスを食べていて、「ん!? これ、シラスじゃないけど何だろう……」と思った経験はありませんか？

それが、本来のシラスであるカタクチイワシの稚魚以外に混ざっているさまざまな生き物、通称「チリメンモンスター」。略して「チリモン」と呼ばれています。

■始まりは22年前！ 企業と資料館の連動で誕生

チリメンモンスターという名称や活動の始まりは今から22年前（2004年）。ちりめんじゃこやシラスの製造販売会社「カネ上（カネじょう）」が、Webサイトに「シラスの中に混じって捕れる生き物たち」という情報を掲載したことがきっかけでした。

その数日後、大阪の「きしわだ自然資料館」から、夏休みの子ども向けイベント用に「いろいろな生き物が混じったシラスがほしい」という依頼が入りました。そこで、小さな生き物がたくさん混ざったシラスを資料館へ送ったことが、のちに「チリメンモンスター」が誕生するきっかけとなりました。

「チリメンモンスター」と命名したのは、きしわだ自然資料館の活動に協力する市民団体「きしわだ自然友の会」。現在では、「チリモン図鑑」というWebサイトも公開されています。

■自由研究にもおすすめ！ 親子で挑戦したい「チリモン探し」

他の魚の稚魚はもちろん、イカやタコ、カニ、タツノオトシゴなど、本当にさまざまな“チリモン”が存在します。

スタジオでチリモン図鑑を見た杉浦は「『あー！これ見覚えがある！』『このカニっぽいヤツ!!』みたいなチリモンの正体が分かるので、ぜひそちらも読んでみてください」と大興奮。

続けて「『夏休みの自由研究がまだ終わっていない……』、そんなご家庭がありましたら、スーパーでシラスを買って、“チリモン探し”を自由研究にするのはいかがでしょうか？」と提案して締めくくりました。

■秋の番組公開収録イベント開催決定！

また、番組内では秋の公開収録イベントの開催も発表されました。

公開収録イベント「週刊こどもTIMES Autumn Meeting 2026」が、10月25日（日）13:00から、埼玉県越谷市の「イオンレイクタウン」で開催されることが決定しました。

本日より優先観覧席の募集をスタートしており、優先観覧者限定のお楽しみイベントも予定されています。詳しくはTOKYO FM公式X（旧Twitter）や番組Webサイトをご確認ください。

＜番組概要＞

番組名：SBI損保 presents 週刊 こども TIMES

放送日時：毎週土曜14:55～15:00

番組Webサイト：https://www.sbisonpo.co.jp/ad/kodomo-times/