ズバリ「青森県」のことを教えて！独特の方言、味噌カレー牛乳ラーメン…リスナーから届いた魅力とは？

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保がパーソナリティを務める 明日への狼煙（のろし）を上げる“ラジオの中の会社”「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。今回の放送では、会議テーマ「スカロケ日本ガイド案件 〜教えて！青森のこと〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆青森のソウルフード「味噌カレー牛乳ラーメン」

青森案件と聞いて真っ先に思い浮かんだのは、学生時代に何度も食べた「味噌カレー牛乳ラーメン」です！ 組み合わせだけを聞くと「おいしいの？」と思われるかもしれませんが、食べてみると、味噌のコクとカレーのスパイシーさ、そして、牛乳のまろやかさが何とも言えないハーモニーを生み出し、別格のおいしさです！

青森駅近くでは「味の札幌 大西」や「味の札幌 浅利」などがオススメです！（28歳 女性）

◆娘が初めてしゃべった方言

旦那の仕事の都合で、2年ほど前に当時3歳の娘と3人で関東から青森県へ引っ越してきました。青森といえば方言が独特で、引っ越した当初は職場の方々に「（私たちの）言葉が分かる？」と心配されたほどでした。

地元の方同士が方言で話しているのを聞くと、仲間意識を強く感じて、それがうらやましかったのですが、なんと先日、娘がお風呂場で、まだ貼ったままの絆創膏を指差して、「ママ、まだ貼らさってるよ（貼ってるよ）」と初めて青森の方言をしゃべったのです！ その瞬間、私は初めて「ママ」「パパ」と言われたときのように興奮し、「方言が話せるようになったんだね！」と喜ぶと、娘もうれしそうに「貼らさった！ 貼らさった！」と繰り返していました。

「きっと、子どものほうが柔軟に方言を習得していくんだろうな」と、これからがとても楽しみになりました。ちなみに、次に習得してほしい青森弁は、「んだっきゃ」です（31歳 女性）

◆娘の夢を叶えた水族館

青森にも水族館があることをご存じですか？ それが青森市にある浅虫水族館（あさむしすいぞくかん）です。屋内で楽しめる展示やイルカパフォーマンスがあり、気温や天候を気にせず、ゆっくり楽しむことができます。

また、こちらの水族館は、私の娘がイルカトレーナーという小さい頃からの夢を叶えた場所です。昨年、結婚を機に水族館を退職しましたが、在籍していた約8年のあいだ、娘のイルカショーを見に千葉県から何度となく青森に通いました。引退前、最後のイルカショーは夫婦揃って大号泣しました（笑）。水族館スタッフの方々や青森の方々にもとても親切にしていただき本当に感謝しております。

ちなみに、近くには浅虫温泉という温泉街もありますし、目の前に広がる海の景色も素晴らしいです。まだまだ青森について書きたいことが山ほどありますが、ぜひ皆さまも青森に行ってみてはいかがでしょうか。青森最高！（54歳 男性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co