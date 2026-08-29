ブンデスリーガ第1節が現地時間28日に行われ、バイエルンとシュトゥットガルトが対戦した。

他の欧州主要リーグより一足遅れて、2026－27シーズンのブンデスリーガの幕が上がる。オープニングマッチには、3年連続通算36度目のブンデスリーガ制覇を目指すバイエルンと、昨季のブンデスリーガを4位で終え、今季は2シーズンぶりにチャンピオンズリーグ（CL）に参戦するシュトゥットガルトだ。

シュトゥットガルトは既にDFBポカール1回戦を21日に消化しており、ハンザ・ロストックを4－0で撃破。一方で、バイエルンはこの試合が今季の公式戦初陣となる。

バイエルンの本拠地『アリアンツ・アレーナ』でキックオフを迎えたゲームは、21分に動く。バイエルンが左コーナーキックを獲得すると、ジョシュア・キミッヒの蹴ったピンポイントのボールを、ニアサイドへ飛び込んだダヨ・ウパメカノが頭で沈める。バイエルンの今季第一号はセットプレーから生まれ、ホームで先制に成功した。

以降もバイエルンがチャンスの数を増やしながら、GKファビアン・ブレドロウの好セーブもあって追加点は奪えず。前半はバイエルンの1点リードで終了すると、後半に入った52分、シュトゥットガルトが反撃に出る。左サイドでボールを持ったマクシミリアン・ミッテルシュテットがクロスボールを上げると、ゴール前に発生したセカンドボールに反応したヨシュア・ヴァグノマンが右足でシュートをねじ込む。シュトゥットガルトが試合を振り出しに戻した。

だが、直後の55分、バイエルンは敵陣でクリアボールを拾ったキミッヒからのスルーパスで、中央を破ったミカエル・オリーズが左足で勝ち越しゴールを奪う。続く58分には、アルフォンソ・デイヴィスの折り返しがオウンゴールを呼び込み、一気にリードを広げた。

バイエルンが2点をリードして試合序盤に入ると、82分には右サイドを抜け出したイスマエル・サイバリからの折り返しを、アレクサンダル・パヴロヴィッチが押し込み、トドメの4点目。後半アディショナルタイムには、サイバリからのスルーパスで生まれたGKとの1対1をルイス・ディアスが制し、ゴールショーを締め括った。

試合はこのままタイムアップ。バイエルンが圧倒的な得点力を示す結果となり、白星スタートを切った。バイエルンに所属する伊藤洋輝はメンバーには入ったものの、同試合で出番はなかった。

この後、バイエルンは9月2日、DFBポカール1回戦でオスナブリュックと対戦する。一方、シュトゥットガルトは4日、次節のブンデスリーガでケルンをホームに迎える。

【スコア】

バイエルン 5－1 シュトゥットガルト

【得点者】

1－0 21分 ダヨ・ウパメカノ（バイエルン）

1－1 52分 ヨシュア・ヴァグノマン（シュトゥットガルト）

2－1 55分 ミカエル・オリーズ（バイエルン）

3－1 58分 ヨシュア・ヴァグノマン（OG／バイエルン）

4－1 82分 アレクサンダル・パヴロヴィッチ（バイエルン）

5－1 90＋2分 ルイス・ディアス（バイエルン）

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