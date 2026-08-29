セリエA第2節が現地時間28日に行われ、ミランとヴェネツィアが対戦した。

開幕戦でトリノを2－1で破ったミランが、『サン・シーロ』に戻って迎えるホーム開幕戦。迎え撃つのは、昨季のセリエBで優勝を果たし、昇格組として今季のセリエAを戦うヴェネツィアだ。

試合は前半からミランが多くのチャンスを作り、ゴンサロ・ラモスが幾多のシュートシーンを迎えたものの、均衡は破れず後半へ折り返す。スコアが動いたのは69分、敵陣左サイドでルーズボールを拾ったアレクシス・サーレマーケルスが、中央へ切り込んでスルーパスを送ると、走り込んだゴンサロ・ラモスが左足でシュートをねじ込む。新加入ストライカーがミランに先制点を呼び込んだ。

このままミランが1点をリードして終盤へ突入すると、89分には背後のスペースへ抜け出したアルドン・ヤシャリがGKと1対1のチャンスを迎える。シュートは1度阻まれたものの、跳ね返りが相手に当たってゴールに吸い込まれ、オウンゴールでミランが追加点をゲット。試合はこのまま2－0でタイムアップを迎えた。

次節は9月6日に行われ、ミランはユヴェントスと、ヴェネツィアはフロジノーネと、それぞれ敵地で対戦する。

【スコア】

ミラン 2－0 ヴェネツィア

【得点者】

1－0 69分 ゴンサロ・ラモス（ミラン）

2－0 89分 レドゥアン・ハルハル（OG／ミラン）

【ハイライト動画】ミラン、ホーム開幕戦を制し開幕2連勝