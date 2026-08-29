







ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、ウィル・スミス捕手とダルトン・ラッシング捕手をともに故障で欠いている。ラッシングは手術を回避できる見込みとなったものの、今季中に捕手として復帰できる可能性は依然として低い。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



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スミスは数週間以内の復帰が見込まれており、状態はようやく上向いている。一方、ラッシングは右肘の尺側側副靱帯を損傷したが、修復手術は必要ないとの判断を受けた。



厳しい状況にあるラッシングだが、本人は捕手復帰を諦めていない。段階的なリハビリを進めながら送球ができる状態まで戻すことを目指しており、今後はニール・エラトロッシュ医師による肘の再検査も予定されている。



現在はベン・ロートベット捕手とハンター・フェドゥシア捕手がマスクをかぶっている。両者ともドジャースの投手陣を理解している一方、攻撃面では大きな上積みを生み出せていない。



復帰が望まれるラッシングについて、デーブ・ロバーツ監督は「依然として可能性は低いと思うが、現在も回復プロセスを進めている最中であり、私の予想が外れることを願っている。彼は回復に向けて段階を踏んでコンディションを上げていく決意を固めている。今後の状況を見守りたい」と言及した。













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