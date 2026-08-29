







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真は28日（日本時間29日）、本拠地ロジャーズ・センターで行われたシアトル・マリナーズ戦に「6番・三塁」で先発出場。6回に今季第27号となるソロ本塁打を放った。7試合ぶりの一発となった。



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文句なしの一発だった。5-1とブルージェイズが4点をリードして迎えた6回、先頭打者として打席に立った岡本は、この回からマウンドに上がった右腕セランソニー・ドミンゲスと対峙した。



カウント2-2から投じられた低めのスイーパーを豪快に振り抜くと、打球は弾丸ライナーで左翼スタンドへ一直線。打球速度106.8マイル（約171.9キロ）、角度23度、飛距離400フィート（約121.9メートル）を記録する豪快な一発となった。



前日のカンザスシティ・ロイヤルズ戦では、左翼フェンス最上部を直撃する大飛球を放っていた岡本。本塁打かどうか審判団による確認が行われたものの判定は二塁打のままで、“幻の27号”となっていた。



今度こそ7試合ぶりとなる本塁打で、自身が持つブルージェイズの新人本塁打記録を27本に更新。初回には1死満塁から勝ち越しの右犠飛、7回には相手のエラーの間に1打点をあげるなど3打点の大活躍。



この日の岡本は3打数1安打1本塁打3打点となり、今季成績は70試合の出場で打率.231、27本塁打、77打点となっている。































【動画】弾丸ライナーで一直線…！岡本和真が飛距離121mの豪快アーチ



MLB Japanの公式Xより













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6回、スイーパーをとらえレフトスタンドへ！



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