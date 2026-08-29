ゲンクに所属する日本代表MF伊東純也が、現地時間28日に行われたジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部リーグ）第4節で、今シーズン初ゴールを記録した。

伊東は現地時間9日に行われたズルテ・ワレへム戦から、4試合連続でスタメン出場中。ベフェレン戦も得意の右ウイングで先発に名を連ねた中、遂に今季初ゴールを叩き込んだ。

1点リードで迎えた19分、敵陣右サイドでプレスをかけ、相手のミスを誘発すると、ペナルティエリア内でセカンドボールを拾った伊東が、ファーストタッチで内側へ持ち出す。左足を振り抜くと、狙い澄ました一撃がゴールに吸い込まれた。

以降もゲンクは安定して得点を重ね、4－0でタイムアップ。2試合ぶりの白星を掴み、今季2勝目を記録した。なお、同試合はFW横山歩夢も3試合連続のスタメン出場。先制点となったPK獲得のシーンを演出したほか、攻撃面でも存在感を放った。伊東はフル出場、横山は71分に途中交代している。

【スコア】

ゲンク 4－0 ベフェレン

【得点者】

1－0 9分 ラフィウ・ドゥロシンミ（PK／ゲンク）

2－0 19分 伊東純也（ゲンク）

3－0 43分 ホスエ・コンゴロ（ゲンク）

4－0 74分 ヨリス・カイェンベ（ゲンク）

【ゴール動画】伊東純也、左足で今季初得点！