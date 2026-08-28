『DAZN（ダゾーン）』は28日、新たなJリーグ・ハイライト番組『J.LEAGUE WEEKEND 日曜のやべサカ Presented by 非破壊検査』をスタートさせることを発表。毎週日曜21時から無料配信となる。

今回の発表によると、『J.LEAGUE WEEKEND 日曜のやべサカ Presented by 非破壊検査』を無料配信番組としてスタートさせるとのこと。初回放送は8月30日（日）で、以降は毎週日曜21時の配信となる。同番組は、「『FIFAワールドカップ』をきっかけにサッカーに触れた方」と「長年Jリーグを愛してきたファン」の双方が楽しめる視聴体験を目的に、毎節の明治安田J1リーグ全10試合・全クラブを「多角的に分析」しながら振り返る内容となる。

また番組リーダーには、矢部浩之さんが就任したほか、笹木かおりさんや安田理大さん、細江克弥さんの出演も決定。さらに、毎週のゲスト解説として現役選手の出演も予定されており、「ピッチに立つ選手ならではの視点から試合を語っていただきます」と付け加えている。

新番組の概要は以下の通り。

■『J.LEAGUE WEEKEND 日曜のやべサカ Presented by 非破壊検査』

▼番組名：『J.LEAGUE WEEKEND 日曜のやべサカ Presented by 非破壊検査』

配信開始日：8月30日（日）

配信日時：毎週日曜 21:00～

配信形態：無料配信

▼出演

番組リーダー：矢部浩之

進行・解説：安田理大

進行：笹木かおり

解説：細江克弥

ゲスト解説：毎週1名を予定

▼番組内容：Ｊ１リーグ全10試合のハイライトレビュー、試合データを活用した分析、解説者・ゲストによるトーク、順位・次節の展望など

●J1全試合・全クラブを、毎週丁寧にレビュー

『J.LEAGUE WEEKEND 日曜のやべサカ Presented by 非破壊検査』では、一部の注目カードにとどまらず、明治安田J1リーグ全10試合を毎週丁寧に振り返ります。全クラブの戦いを継続的に取り上げることで、各試合の背景やシーズンを通じたチームの変化、順位争いの行方まで、Ｊリーグ全体の魅力をお届けします。番組ではハイライト映像に加え、試合データを活用した分析、解説者・ゲストによる視点を交えながら、試合で起きたことをより深く紐解きます。試合を観戦した方には新たな発見を、観戦できなかった方には次の会話につながる視点を提供します。

●矢部浩之さんを中心に、Ｊリーグを語り合う場所へ

番組リーダーを務める矢部浩之さんとともに、「FIFAワールドカップデイリーハイライト」でも進行を務めた笹木かおりさんが出演。さらに進行・解説として元日本代表の安田理大さん、ジャーナリストの細江克弥さんも解説として出演。さらに、毎週のゲスト解説として現役選手の出演も予定しており、ピッチに立つ選手ならではの視点から試合を語っていただきます。長年にわたりサッカーの魅力を伝えてきた矢部浩之さんならではの視点、そして解説やゲストとのやりとりの中で、毎週どのような化学反応が起きるのかお楽しみください。

▼DAZNのコメント

DAZNは本番組を、Jリーグファンが毎週全試合を振り返る定点として、また、ライトファンがＪリーグの面白さを知る入口として位置付けて配信を行ってまいります。そして、毎週日曜日21時は『J.LEAGUE WEEKEND 日曜のやべサカ Presented by 非破壊検査』と、すべてのサッカーファンに長くご視聴いただける番組となるような番組づくりを心がけてまいります。

※配信日時・内容・出演者は変更となる場合があります。