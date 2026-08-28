レアル・ソシエダは、チェルシーに所属するCBママドゥ・サールのレンタル獲得が決定的となったようだ。27日、スペイン紙『マルカ』が報じている。

日本人2選手を擁するサン・セバスティアンのクラブは、ロビン・ル・ノルマンの退団以降、CBの補強はレンタルでの獲得がメインとなっているなか、今夏もチェルシーの有望株の“ドライローン”となる見込みだ。スペイン紙『マルカ』によると、29日に21歳の誕生日を迎えるママドゥ・サールがメディカルチェックを実施したとのこと。契約書へのサインは秒読み段階で、2026－27シーズンの新戦力第一号として公式発表が待たれると伝えている。

また、シャビ・アロンソ新監督が率いるチームから1年間のレンタル移籍（買取OPなし）で加入するサールは、メディカルチェックを前にメディアに対して、「とても嬉しい」と一言だけ残したとのことだ。

チュリウルディンは今夏、CBの“本命”探しが難航した。プレシーズンでBチーム登録の喜多壱也らを起用したほか、2024－25シーズンにレンタル加入したナイフ・アゲルドの再獲得（レンタル移籍に買取OP付帯）が決定的と取り沙汰されたものの、このモロッコ代表選手とはメディカルチェックの段階で破談。その後、クルゼイロに所属するジョナタン・ジェズスの獲得交渉も失敗に終わっていた。