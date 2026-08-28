カラバオ・カップ（EFLカップ）2回戦が現地時間27日に行われ、チェルシーとルートン・タウンが対戦した。

シャビ・アロンソ新監督の下、10位に沈んだ昨シーズンからの巻き返しを狙うチェルシー。今季のプレミアリーグ開幕節ではフルアムとの激闘を3－2で制しており、この勢いを持って、コンペティションは異なるものの、今季公式戦のホーム開幕戦に臨む。

対戦相手は、2023－24シーズンはプレミアリーグを戦いながら、今季はリーグ1（イングランド3部）に身を置くルートン・タウン。同クラブを指揮するのは、かつてアーセナルやイングランド代表で活躍した現在34歳のジャック・ウィルシャー監督だ。

チェルシーの本拠地『スタンフォード・ブリッジ』で行われたゲームは、前半からチェルシーが主導権を握り、モーガン・ロジャーズのシュートがクロスバーを叩くなど、ルートン・タウンのゴールを脅かす。それでも、前半のうちにスコアは動かず、0－0でハーフタイムに突入した。

後半に入ると、立ち上がりの50分に試合が動く。ペップ・チャバリアからサイドチェンジのボールを受けたエステヴァンが、内側のスペースを駆け上がったマロ・ギュストを使うと、クロスボールに反応したのはダニー・ウェルベック。今夏にブライトンから新加入したベテランストライカーが、デビュー戦でヘディングシュートをねじ込み、チェルシーが先手を取った。

1点をリードして終盤に突入すると、79分にはバレンティン・バルコのボール奪取からチェルシーがショートカウンターを繰り出す。ペナルティエリア右に侵入したエステヴァンが、跨ぎを交えて右足のボールを折り返すと、これがオウンゴールを呼び込み、チェルシーが勝利を決定付けた。

試合はこのまま2－0でタイムアップ。チェルシーがきっちりと力の差を見せつけ、カラバオ・カップ2回戦突破を決めた。

この後、チェルシーは30日、プレミアリーグ第2節でブライトンをホームに迎える。

【スコア】

チェルシー 2－0 ルートン・タウン

【得点者】

1－0 50分 ダニー・ウェルベック（チェルシー）

2－0 79分 オウンゴール（チェルシー）

【ハイライト動画】ウェルベック弾＆エステヴァンOG誘発でチェルシーが勝利