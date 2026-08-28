アカチャンホンポで8月28日から9月24日まで、「Eテレキャラクター」フェアが開催。「いないいないばあっ!」「みいつけた!」「おかあさんといっしょ」に登場する「ファンターネ!」「けけちゃま」など、おなじみのキャラクターをデザインしたベビー・キッズウェアやおもちゃが登場し、アカチャンホンポだけのオリジナルデザインも用意されている。

自分の子どもの「推し」はどれなのか? キャラクター別に新作を紹介していく。

Eテレの人気キャラクターをデザインしたウェアやおもちゃがアカチャンホンポに集合

まずは「いないいないばあっ!」、ワンワンのトレーナー&おもちゃ

「いないいないばあっ!」からは、ワンワンたちをデザインした長袖トレーナーが登場する。サイズは80～100cmで、価格は2,189と2,739円。赤を基調にしたデザインと、襟元にアクセントを加えた淡いカラーのデザインなどがラインナップされる。さらに、吸盤でペタッとくっつくハンドスピナー「いないいないばあっ! お家で! お外で! ペタクルスピナー」(1,980円)も販売する。

「みいつけた!」はカラフルなセットアップ&レインウェア

「みいつけた!」からは、コッシーやサボさんたちの世界観を楽しめるウェアをラインナップ。半袖トップスとパンツを組み合わせたセットアップは、ピンクやブルーなどカラフルな配色が目を引く。サイズは80～100cmで、各3,289円

「ファンターネ!」は前後どちらでも着られる?

「ファンターネ!」からは、ルチータやみもも、やころたちを総柄でデザインした長袖パジャマが登場する。注目したいのはデザインだけではない。前後どちらでも着られる仕様になっており、さらに寝冷え対策の腹巻付きで子どものケアも可能となっている。

サイズは80～100cm、価格は3,069円。キャラクターのかわいらしさに、子どもの着替えをサポートする工夫を組み合わせた一着となっている。

けけちゃまはアカチャンホンポだけの限定デザイン

「しりたガエルのけけちゃま」からは、長袖トレーナーが登場。けけちゃまを大きくデザインしたアイテムで、サイズは80～100cm、価格は2,189円。

なかでも注目したいのが、アカチャンホンポだけのオリジナルデザインが用意されていること。けけちゃま好きの子どもにとって、今回のフェアならではの一着となりそうだ。

さらに85周年の「おさるのジョージ」も!

Eテレキャラクターフェアと同じ8月28日からは、「おさるのジョージ」フェアも開催される。

85周年を迎えたジョージをデザインした帽子や長袖プレオール、おもちゃなどをラインナップ。対象商品を含む税込3,300円以上を購入すると、アカチャンホンポ限定デザインの「おさるのジョージ ちょこっとチャーム」がもらえる企画も実施する。

チャームは全店計5,000点限定で、なくなり次第終了。1家族1点限りで、オンラインショップでは実施されない。

まとめ

ワンワンからサボさん、ファンターネ!、けけちゃままで、子どもたちにおなじみのキャラクターがそろう今回のフェア。

単なるキャラクターウェアだけでなく、前後どちらでも着られるパジャマやアカチャンホンポ限定デザイン、おもちゃなど、キャラクターごとに違ったアイテムを選べる。さらに85周年を迎えた「おさるのジョージ」の限定企画も。同店を訪れる際は、子どもの「推しキャラ」を探してみてはいかがだろうか。