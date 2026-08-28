今日の運勢 8月29日（土）「12星座占いランキング」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月29日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月29日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？あなたらしく1日を過ごしましょう。まわりの人たちの意見に左右されずに、あなたがどう思うか、どう考えるかに意識をむけて選択していくことで、良い展開がやってきそうです。旅行の計画を立てることで運気が上がっていく日です。あなたが気になっていた場所や行ってみたいと考えていた場所があれば、その場所について調べて、観光のプランを立ててみましょう。積極的な行動がツキを呼びます。あなたがやってみたいと思っていたことがあれば、今日から動いてみてください。思い立ったらすぐに実行することで、良い流れがやってくるでしょう。たくさんの人が集まる場所が、今日のあなたのラッキープレイスです。職場の人や友人など、飲み会やパーティーに誘われたなら、行ってみることで良い出逢いがあるかもしれません。パートナーシップを大切にすることで、運気がUPする日です。お相手の気持ちに寄り添い、お相手が喜ぶことはなんだろうと考えて対応してあげることで、良い展開がありそうです。おうち時間を楽しむことで、運気がアップする日です。好きな音楽を聴いたり、気になっていた映画を観たり、小説の続きを読んだり、あなただけのひとり時間を楽しみましょう。お仕事運や勉強運が良い日です。効率よく物ごとを進められるので、やるべきことを早く終わらせて、キャリアアップや技術アップに繋がることに時間を使うと良いでしょう。あなたが求めている答えは、寝ている時の夢の中にあるかもしれません。今日は夜眠りにつく前に、あなたが知りたいことについて夢の中で教えてもらえるように、お祈りをしてみてください。ご家族との時間を大切にすることで、運気がアップする日です。ご家族でお出かけをしたり、団欒の時間を楽しんだりしましょう。ご家族と離れて暮らしている方は、連絡をするだけでも良いでしょう。日頃から頑張っているご自身に、ご褒美を与えてあげましょう。好きなものを食べたり、欲しいものを買ったり、優雅に過ごしていくことで、運気が上がっていくでしょう。あなたがこれから残していきたい資産や財産について考えると良い日です。あなたが受け継いできたものや、これから後世に伝えていくことについて、あなたの意思をまとめてみましょう。健康的な生活に意識をむけていくと良い日です。早寝早起きや、バランスの良い食事、適度な運動など、あなたが改善しようと考えていたことがあれば、今日から行動していきましょう。心のやすらぎが欲しいというあなたの願いは叶えられました。あなた自身やまわりの人たちなど、すべての人があなたに対して協力的で、心を開くようにと頭の中でイメージをしてみてください。どんな人間関係でも最終的には祝福を受け、成長を促す学びがあり、心の奥底には愛があります。たとえそんなものはないと思えるような人間関係であったとしてもです。この真の姿に、できる限り目を向けてください。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.1に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/