元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『(パーソル パ・リーグTV公式)PacificLeagueTV』で公開された動画「イチローさんに物申す? GG佐藤のエラートーク炸裂! 中田翔の打点へのこだわり…パ・リーグ週間振り返りトーク【月曜日もパテレ行き(月パ)】【見逃し配信】」に出演。日本ハム時代の後輩・清宮幸太郎への評価を語った。

中田翔氏

中田翔氏が清宮幸太郎の成長に感じること

動画では、清宮の活躍を振り返るなか、中田氏に日本ハム時代の後輩である清宮の現在について尋ねる場面があった。

中田氏は「純粋にその技術だったり、その成長具合っていうのは間違いなくレベルアップしてると思います」と評価。日本ハムで一緒にプレーしていた当時は、同じ一塁手として一緒にノックを受けるなど、「時間を共にすることもすごく多かった」と振り返った。

また、中田氏がDHに入った試合では清宮が一塁を守ることもあったそうで、清宮の失策がきっかけとなって試合に敗れた際には、「札幌ドームの第2ロッカーで1人で悔し涙を流してる」姿を目にしたこともあったという。

そうした時期を知っているだけに、現在の清宮について「今こうやってチームを引っ張ってるっていうのは、やっぱすごく僕個人的にはすごく嬉しいですよね」と中田氏。「もっともっとやっぱこう、なんて言うんだ……日本ハムの絶対的な柱というか、そういう選手になれる選手だと思うので、そこぐらいまでやっぱり成長してもらいたい」と期待を寄せた。

さらに、「ポテンシャルを考えたらもっといけると思いますよ」とした上で、「毎年30本クリアしてもいいぐらいのバッターだと思いますし」と高く評価。「どんくさそうに見えて結構器用なので」と清宮の能力について語った。

一方で、現在も球場などで会えば話をするという中田氏は、清宮の守備についても言及。「根本的にエラーを減らさないとダメです。じゃないと試合に出られないです」「しょっちゅう会うたびに言うんですよ。『お前しょうもないプレーばっかしとんな』って言うんですけど」と、本人に直接伝えている言葉を明かした。

そして、一塁守備を向上させるためには「もうとにかくやり込むしかないっすよね」と持論。若手時代はキャンプでも守備練習を中心に取り組み、朝一番から特守を行い、全体練習後にも再び特守を受けることが当たり前だったと説明していた。