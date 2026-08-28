今日は2026年8月28日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

運勢の見方

★今日の12星座占い・注目ポイント★

2026年8月28日の12星座占いでは、さそり座が総合運1位。何かを始めれば、今日のうちに想像以上の強い手応えを感じられる可能性大！2位はふたご座、3位はおうし座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がおとめ座とさそり座、金運がふたご座、仕事運がふたご座とさそり座、健康運がかに座、おとめ座、さそり座、うお座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。