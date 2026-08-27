ノッティンガム・フォレストは27日、チェルシーからイングランド人FWリアム・デラップが完全移籍加入したことを発表した。

契約期間は2031年6月30日までの5年間で、背番号は「19」に決定。イギリスメディア『BBC』によると、ノッティンガム・フォレストは移籍金としてクラブ史上最高額となる5000万ポンド（約108億円）をチェルシーに支払ったようだ。

現在23歳のデラップは、その驚異的なロングスローから“人間発射台”の異名を持つ元アイルランド代表MFロリー・デラップ氏の息子。2020年9月にマンチェスター・シティでプロデビューを飾ると、プレストン、ストーク、ハル・シティでもプレーし、イプスウィッチに所属していた2024－25シーズンにはプレミアリーグで12ゴールを挙げた。

昨年夏には推定3000万ポンド（現在のレートで約65億円）でチェルシーへ完全移籍加入。背番号「9」を託されたものの、負傷の影響もあり定位置確保には至らず、公式戦47試合出場3ゴール5アシストという成績にとどまった。

ノッティンガム・フォレスト加入に際し、デラップは次のように喜びを語っている。

「早くプレーしたくてたまらない。フォレストは歴史あるビッグクラブだ。監督と話し、彼の指導スタイルに共感した。彼が僕の成長を促し、次のステップへ導いてくれると信じているよ。ここでゴールを決められるように頑張りたい。シティ・グラウンドの歓声を聞き、ファンのみんなの声援を受けるのが楽しみだ。その声援がどれほど力強く、重要なものか理解している。本当に強いチームを作り上げられると確信しているよ。トップクラブを目指し、優勝争いに加わることが目標だ」

【動画】フォレストがクラブ史上最高額でデラップ獲得！