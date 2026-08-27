ロルフベンツより新作「ELVA」が登場！エレガンスをもたらす優雅なデザイン

ドイツ生まれのラグジュアリーファニチャーブランド「ロルフベンツ」は、限られた空間にもフィットしやすい、優雅なデザインの新作ソファー「ELVA（エルヴァ）」の販売をロルフベンツ東京のショールームにて開始した。今回の新作「ELVA」を手掛けたのは、ドイツのデザインオフィス「Beck Design（ベックデザイン）」。アイスランド語で「エルフ」を意味する「Alfur」からインスパイアを受けたこの名前は、アイスランドの伝承で”自然の中に暮らす神秘的な存在”とされているエルフにイメージを重ねて名付けられたという。

【画像】コンパクトなフォルムに美しさと快適性を凝縮したロルフベンツの新作ソファ「ELVA」（写真8点）

軽やかで優雅なデザインは、奥行きを抑えた設計ながらも快適な座り心地を実現。日本の住居空間にもフィットしやすい大きさとなっているのも嬉しいポイントだ。1人掛けソファ、2人掛けソファ、シェーズロング、カウチソファをラインナップしているので、部屋や用途に応じて選択することができる。

ELVA（エルヴァ）

Design by Beck Design

1人掛けソファ

W790xD760xＨ720 （SH420）mm

税込 576,840円～

2人掛けソファ

W1920xD870xH740 （SH420）mm

税込 925,110円～

シェーズロング

W1730xD870xH740 （SH420）mm

税込 805,124円～

カウチソファ

W2580xD2150xH740 （SH420）mm

税込 1,792,650円～

ROLF BENZ TOKYO（ロルフベンツ東京）

住所：150-0001 東京都渋谷区神宮前3-30-12 VORT神宮前三丁目 1F

電話番号：03-5843-0900

定休日：水曜日（祝日を除く）

営業時間：11：00～19：00