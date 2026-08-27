リヴァプールがクリスタル・パレスに所属するセネガル代表FWイスマイラ・サールに関心を寄せているようだ。26日、『BBC』や『スカイスポーツ』など複数のイギリスメディアが伝えている。

今夏の移籍市場でウイング（WG）の補強を目指しているリヴァプールだが、“トップターゲット”であるフランス代表FWブラッドリー・バルコラを巡ってはパリ・サンジェルマン（PSG）と金銭面で開きがあり、交渉は長期化。また、ガンビア代表FWヤンクバ・ミンテの獲得に動いたものの、少なくとも2度のオファーがブライトンに拒否されている。

報道によると、ミンテへのオファーが拒否されたことを受け、リヴァプールはサール獲得の可能性を模索しているようだ。クリスタル・パレスは現行契約を2029年6月末まで残す同選手を売却対象外としている模様。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、サール自身は移籍に前向きなものの、クリスタル・パレスはすでにリヴァプールから提示された5000万ポンド（約108億円）のオファーを拒否したと伝えている。

なお、サールに対してはガラタサライも関心を寄せていたが、クリスタル・パレスは2度のオファーを拒否したようだ。

現在28歳のサールはメス、レンヌ、ワトフォード、マルセイユを経て、2024年夏にクリスタル・パレスへ完全移籍加入。右ウイング（WG）を主戦場にここまで公式戦通算92試合に出場し33ゴール10アシストをマークしている。セネガル代表として今夏のFIFAワールドカップ2026にも出場し、4試合で4ゴール2アシストを挙げる活躍を見せた。

リヴァプールは今夏の移籍市場において、可能であれば2人のWGを獲得したいと考えているという。また、それが実現した場合には、マンチェスター・シティやトッテナム・ホットスパーから関心を寄せられているオランダ代表FWコーディ・ガクポの売却を検討する可能性があるようだ。