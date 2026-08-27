ニューカッスルは26日、マンチェスター・シティからスペイン人MFニコ・ゴンサレスを獲得したことを発表した。なお背番号は「6」を着用する。

イギリスメディア『BBC』によると、ニューカッスルはアドオンを含む移籍金最大5200万ポンド（約113億円）でニコ・ゴンサレスを獲得したとのこと。なお具体的な契約期間は明らかにされていないが、ニューカッスルは同選手と長期契約を締結したと報じられている。

ニコ・ゴンサレスは移籍に際し、ニューカッスルの公式サイト上でこう意気込みを述べている。

「すばらしいクラブに加入できて本当にうれしい。クラブや街の良い話ばかり聞いていたから、プロジェクトの一員としてここで過ごすことを本当に楽しみにしている。もうこの黒と白のユニフォームが大好きだし、ピッチで袖を通すのが待ちきれないよ」

「マンチェスター・シティではセント・ジェームズ・パークで2回プレーしたけど、本当に難しい試合だった。スタジアムの雰囲気は素晴らしかったし、ファンの熱気はすごかった。今度はニューカッスルの選手として、あの雰囲気を楽しみたい」

現在25歳のニコ・ゴンサレスはバルセオナの下部組織で育ち、バレンシアへのローンを経て2023年7月にポルトに移籍。そして2025年２がつにポルトからマンチェスター・シティに移籍すると、ロドリ不在の穴を埋める活躍を披露していた。