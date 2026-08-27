カラバオ・カップ（EFLカップ）3回戦の組み合わせ抽選が26日に行われ、対戦カードが決定した。

3回戦からは2回戦を突破した24クラブに加え、プレミアリーグの欧州大会出場クラブも新たに参戦する。組み合わせ抽選の結果、昨季の大会王者であるマンチェスター・シティはノリッジ（2部）と、2回戦でチャールトン（2部）に5－1で大勝したトッテナム・ホットスパーはリヴァプールとの対戦が決定した。

また、前田大然が所属するイプスウィッチはアーセナルと、三笘薫が所属するブライトンはマンチェスター・ユナイテッドと激突するほか、坂元達裕が所属するコヴェントリーと鈴木彩艶が所属するアストン・ヴィラの対決も決まっている。

なお、チャンピオンズリーグ（CL）やヨーロッパリーグ（EL）との日程重複を避けるため、カラバオ・カップ3回戦は9月7日と14日の週に開催。詳細な日時は改めて発表される予定となっている。3回戦の対戦カードは以下の通り。

クリスタル・パレス（1部） vs ミドルスブラ（2部）

マンチェスター・ユナイテッド（1部） vs ブライトン（1部）

マンチェスター・シティ（1部） vs ノリッジ（2部）

サンダーランド（1部） vs ハル・シティ（1部）

イプスウィッチ（1部） vs アーセナル（1部）

コヴェントリー（1部） vs アストン・ヴィラ（1部）

ボーンマス（1部） vs リンカーン・シティ（2部）

リヴァプール（1部） vs トッテナム・ホットスパー（1部）

チェルシー（1部）orルートン・タウン（3部） vs リーズ（1部）

ミルウォール（2部） vs ニューカッスル（1部）

フリートウッド・タウン（4部） vs シェフィールド・ユナイテッド（2部）

エヴァートン（1部） vs ウルヴァーハンプトン（2部）

レイトン・オリエント（3部） vs ブラッドフォード・シティ（3部）

レディング（3部） vs ブレントフォード（1部）

ピーターバラ・ユナイテッド（3部） vs バーンズリー（3部）

ウェストハム（2部） vs フルアム（1部）orウィンブルドン（3部）