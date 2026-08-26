







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝の負傷による長期離脱を経て、投手復帰へ向けた最終段階に入っている。打者を相手にした実戦形式の投球を終え、状態次第では当初の想定より早く、来週にもメジャーのマウンドへ戻る可能性がある。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のジャック・ハリス記者が言及した。



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大谷はドジャースタジアムで30球のライブBPを実施した。打者と対戦するのは7月3日（日本時間4日）の登板以来で、投手としての復帰に向けて大きな前進となった。



デーブ・ロバーツ監督によれば、追加のライブBPが不要と判断されれば、来週にも実戦復帰できる可能性がある。デトロイトでの遠征中、あるいは9月から始まる本拠地でのセントルイス・カージナルス戦が候補となる。



今回は復帰直後から長いイニングを投げるわけではなく、最初は投球量を制限する方針だ。ただし、昨季の復帰時よりも早いペースでイニングを増やすことが検討されている。



期待の高まる大谷の二刀流復帰について、ハリス氏は「彼は、今週行われるアトランタでの連戦中にブルペン投球を行う予定だ。その後、球団はローテーションに復帰できる状態にあるか、それとももう1回の実戦形式の投球練習で調整が必要かを判断する」と言及した。











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