イーオンは8月26日、オンラインプライベートレッスン「ネイティブ講師プラン」の「毎日1レッスンコース」と「毎月8レッスンコース」を対象に、合計先着1,000名限定の特別プランの提供を開始した。

オンラインプライベートレッスン

オンラインプライベートレッスンを特別プランで提供

特別プランでは、毎日1レッスンコースを月額6,980円(通常月額15,980円)、毎月8レッスンコースを月額4,880円(通常月額12,980円)で提供する。第1弾の申し込み締め切りは9月15日。

特別プランは、品質向上と新商品開発のため、利用状況やレッスン中のデータ、評価データなどの情報を同社が取得することに同意した人を対象としている。

6月16日より開始した、ネイティブ講師によるオンラインプライベートレッスンの毎日1レッスンコースと毎月8レッスンコースは、ネイティブ講師が知識を会話に活かす同社独自のカリキュラムでレッスンを行う。受講者の満足度は「非常に良い」と「良い」を合わせて97%が高評価となり、「受講者の意図をくみ取った自然な表現への訂正」「ヒントを出して発話を促す丁寧な指導」「スモールトークが楽しく、25分間があっという間に感じるレッスン体験」といった声が寄せられている。

利用者満足度

なお、第1弾終了後も特別プランの申し込み期間を設ける予定だが、第2弾以降は内容を変更または中止する可能性がある。また、同プランの提供を終了する場合は、終了の3カ月前までに事前に案内する。

9月15日までの申し込みで初月半額

また、特別プランの開始を記念して、9月15日までに同プランに申し込んだ人を対象に、初月の月額料金を半額とするキャンペーンを実施する。

キャンペーン適用後の初月料金は、毎日1レッスンコースが月額3,490円(通常月額6,980円)、毎月8レッスンコースが月額2,440円(通常月額4,880円)となる。