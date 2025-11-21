/2797

株式会社SEECが提供するオンライン英会話サービス「English Factor（イングリッシュファクター）」は、「英語を忘れてしまった」「独学に限界を感じる」といった声に応え、もう一度英語を学びたい人や、実際に使える英会話を身につけたい人に向けた学習環境を整えています。



コロナ禍以降、在宅勤務や海外拠点とのオンライン会議など、ビジネスの場で英語を使う機会は急速に増えたといわれています。



その一方で、「勉強を始めたものの続かない」「通学の時間が取れない」など、英語学習を習慣化する難しさを感じる人は少なくありません。



English Factorは、そんな学び直し世代・忙しい社会人が、無理なく実用的な英語を身につけられるよう設計されたサービスです。

忙しい社会人でも安心して続けられる仕組み

English Factorは、365日24時間レッスン可能なスケジュール制を採用。



早朝や深夜、仕事の合間など、ライフスタイルに合わせてレッスンを予約できます。

また、「入会金ゼロ／月額3,600円〜」という価格設定で、経済的な負担を抑えながら英語学習を習慣化しやすい設計に。



オンラインレッスンはスマートフォンやPCから参加でき、出張先や自宅など、どこからでも受講が可能です。

レッスンでは、発音や自然な会話表現など、独学では身につけにくい実践的なスキルを講師とのマンツーマン形式で習得。



レッスン履歴をもとに講師がフィードバックを行うため、短時間でも効率よく成長を実感できます。

講師・教材・料金プランを自由に選べる「パーソナライズ英会話」

English Factorでは、日本人講師・フィリピン人講師の両方が在籍しており、初心者から上級者まで、自分に合った講師を自由に選べます。



英語を初めて学ぶ人には、日本語でフォロー可能な日本人講師が、発音や基礎文法から丁寧にサポート。



一方で、より実践的な会話力を磨きたい人には、ネイティブスピーカー同等の英語力を持つフィリピン人講師とのレッスンが効果的です。



教材はネイティブ監修のオリジナルテキストを使用し、旅行・日常会話・ビジネス英語など目的別に学習可能。



空港・ホテル・会議などリアルなシーンを想定した構成で、実際に「使える英語」を身につけることを目指しています。

料金プランは目的や頻度に合わせて柔軟に選べます。

ライトコース（月額3,600円）：まず気軽に始めたい方向け プレミアムコース（月額12,000円）：本格的に学びたい方向け スポットプラン（600円〜）：必要な時だけレッスンを受けたい方向け

「必要なときに、必要なだけ学べる」——

English Factorはそんな柔軟性を持つオンライン英会話サービスです。

現在、初回登録後すぐに講師を選んで体験できる無料レッスンも実施中です。

ハイレベルな講師陣によるマンツーマン指導で、自分の目的に合った英語学習を体感いただけます。

会員登録は無料で、お名前とメールアドレス、パスワードを入力するだけの簡単ステップです。登録は3分ほどで完了し、クレジットカード情報はプランを決めた後にご登録いただけますので、安心してお試しいただけます。

【無料会員登録の流れ】

まずは、下記の情報を入力します。

・お名前

・ニックネーム

・メールアドレス

・パスワード

ステップ1で入力した内容を確認します。

入力したメールアドレス宛に登録ご案内メールが届きますので、

内容を確認していただき、本登録URLをクリックすると会員登録が完了します。

会員登録が完了するとログインフォームが表示されますので、

ご登録したメールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。

ログイン完了後にプロフィールを設定する画面が表示されますので、お名前やプロフィール写真などの情報を登録してください。

プロフィール情報の登録が完了するとマイページに移動します。

これで会員登録は完了になります。

ぜひこの機会に、オンライン英会話「イングリッシュファクター」をお試しください。

■オンライン英会話「イングリッシュファクター」会員登録はこちらから

https://englishfactor.jp/

サービス名English Factor（イングリッシュファクター）提供形態オンライン英会話（PC／スマホ対応）営業時間24時間365日料金月額3,600円〜（入会金なし）講師フィリピン人講師／日本人講師URLhttps://englishfactor.jp/

運営会社株式会社SEEC（シーク）所在地東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5階代表者代表取締役社長 阿部隆太郎事業内容インターネット広告代理業、メディア運営、アプリ開発、オンライン教育事業設立2005年10月URLhttps://www.se-ec.co.jp/

サービス概要会社概要