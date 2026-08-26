今日の運勢 8月27日（木）「12星座占いランキング」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月27日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月27日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！あなたの星座は何位……？追い風が吹く日。専門分野への学びや、旅行など視野を広げる行動は、今日踏み出す一歩がこの先のターニングポイントになりそう。空気が切り替わるタイミングに乗れそうなので、迷ったら動きましょう。手作りの料理やお菓子を誰かとシェアするのもおすすめ。創造力が高まる日。趣味やおしゃれ、恋愛など楽しいと感じることに全力で向き合うと、流れが一気に好転しそう。苦手意識があったことでも、今日なら軽い気持ちでチャレンジできるはず。リフレッシュする日。見た目や肩書き、セルフイメージを変えたいなら今がチャンスです。重荷に感じていたことを下ろす勇気が、次のステージへの切符になるはず。今日は心がワクワクするものを、思い切って買ってみると良さそう。普段いる場所を片付けると良い日。模様替えや掃除はもちろん、家族との会話が空気を変えてくれそう。新しいアイデアが浮かびやすいタイミングでもあるので、ひらめいたことはメモしておきましょう。ストレッチやウォーキングで体を動かしてみて。つながりが活性化する日。コミュニティの中で「やりたかったこと」を口に出してみると、協力者が現れそうです。休みたい気持ちと動きたい気持ちの間で揺れるかもしれませんが、今日は少しだけ外に出てみて。固いものをしっかり噛んで食べると◎。付き合い方を見直すのに良い日。パートナーや仕事相手との間で、今後の方向性について話し合ってみると良さそう。思い通りにいかなくても焦らず、じっくり対話を重ねることが大切です。ツヤツヤしたリップやアクセサリーを身につけると好印象に。身の回りを整理すると良い日。趣味や学びの場で、少し重たさを感じることがあるかもしれません。動きにくいなと思ったら、情報やモノを減らすことから始めてみましょう。カバンや化粧ポーチを片付けると、頭の中のごちゃつきもすっきりするはず。お金の使い方を見直す日。ここ最近の出費を振り返って、なんとなく使ってしまったものがないかをチェックしてみましょう。とはいえ、節約ばかりでは息が詰まるので、メリハリを大事に。夜空に上がる花火を眺めると、気持ちが上向きそうです。ペースダウンを意識したい日。結果を急ぎすぎると空回りしやすいので、今日は育てる感覚で取り組んでみましょう。豊かさは、焦らなくてもちゃんとやってくるはずです。キャンドルやお香を焚いてリラックスする時間を作ると吉。頼まれごとで消耗しやすい日。勢いに任せて突っ走ると、あとからドッと疲れが出やすいので、こまめにブレーキをかけることを意識しましょう。イライラを感じたら、一人になれる時間を確保して。胸を開いて姿勢よく歩くと、前向きに切り替わりそう。心が揺れやすい日。過去の出来事や手放したはずの感情が、ふと浮かんでくるかもしれません。ただし、深追いは禁物。今は浄化の時期と割り切って、無理に答えを出そうとしないことです。ラピスラズリを身につけると心の軸が安定しそう。見えないプレッシャーがかかりやすい日。モヤモヤや不安が出てきやすいタイミングにもなりそうです。他人の秘密やデリケートな話題には、近づかない方が良さそう。違和感があったら、距離を取ることが最善策。お祝いの場に顔を出してみるのもいいかも。「ここにいても仕方ない」と感じたら、それは次の場所へ向かうサインかもしれません。慣れた環境を離れるのは勇気がいりますが、今はその一歩を後押ししてくれる流れが来ています。置いていくものに感謝しつつ、思い切って次の扉を開けてみましょう。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4