







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は日本時間25日、同31日のデトロイト・タイガース戦で投手復帰する可能性が浮上した。7月から遠ざかっていたマウンドへようやく戻ってこられそうだが、チームとしては難しさもあるようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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大谷は打者として出場を続けながら投手調整を行っていた中、8月上旬にキャッチボールを再開。その後、ブルペン投球、ライブBPと順調に調整の段階を進めている。



その大谷について、同メディアは「彼が実際にどの程度健康なのかということと、ポストシーズンが比較的間近に迫り、十分に調整するための時間が日に日に少なくなっている中で、その状態がどこまで明かされていないのかということには、多少の隔たりがある。彼は短期的にできるだけ多く登板するため、多少の違和感を抱えながらプレーする可能性もある」と指摘。



続けて、「チームは難しいバランスを取らなければならない。彼の長期的な健康を守りながら、ワールドシリーズ（WS）3連覇に向けて彼が貢献できる状態にする必要がある。デーブ・ロバーツ監督は常々、本人に任せれば毎試合出場し、通常の先発と同じように投げたがるだろうと話している。今季の彼の活躍と、チームが置かれている状況を考えれば、最終的には実際にそうさせることになるかもしれない」と記している。











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