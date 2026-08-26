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読売ジャイアンツの中山礼都選手は25日、敵地・明治神宮野球場で行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「6番・右翼」で先発出場。味方投手を救うフェンス際でのファインプレーを魅せた。







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4回、2死一塁で打席に5番の古賀優大選手を迎えた。巨人3番手の赤星優志投手が投じたカットボールを鋭く捉えられ、右翼の頭上を襲う打球が飛んだ。



右翼手の中山選手は素早く背走し、ジャンプ一番で白球を掴み取り、最後はフェンスにぶつかりながらもボールを離さなかった。



中京大中京高から2020年ドラフト3位で入団した24歳。今季は主に外野を守り、46試合に出場している。持ち前の身体能力を生かした守備でチームを支えている。











打撃でもこの日は左翼へ犠飛を放って1打点。8月は11試合で打率.273・9打点と、月間では今季最高の数字を残している。



試合は8-6で巨人が競り勝ち、首位・阪神タイガースとのゲーム差を2.5に縮めた。























【動画】フェンスに激突しながらも！中山礼都が魅せたジャンピングキャッチがこちら



DAZNベースボールのXより





ガッチリ掴んだ



フェンス際での好捕

中山礼都 ファインプレー



⚾️ヤクルト×巨人



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【了】