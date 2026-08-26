カラバオ・カップ（EFLカップ）2回戦が現地時間25日に行われ、リーズはノッティンガム・フォレストを2－0で破った。同試合、田中碧は先発に名を連ね、今季公式戦初出場を果たした。

昇格初年度の昨季、プレミアリーグを14位で終えたリーズ。残留を成し遂げて迎える2年目のプレミアリーグは既に開幕しており、22日に行われた第1節では、ノッティンガム・フォレストを敵地『シティ・グラウンド』で1－0で撃破。白星スタートを飾った中、中3日で迎えたカラバオ・カップ2回戦では、同じ会場で同じ対戦相手と再戦した。

リーズはプレミアリーグ開幕戦からスターティングメンバーを6名、ノッティンガム・フォレストは5名を入れ替えており、リーズに所属する田中碧も先発入り。田中はプレミアリーグ開幕戦では出番がなかったため、今回のゲームが今季の公式戦初出場となった。

前半はノッティンガム・フォレストがより多くのチャンスを構築したものの、新加入GKジェームズ・トラッフォードの好セーブもあり、先制点は奪えない。対するリーズは31分、田中からのスルーパスに抜け出したダニエル・ジェームズが右足でシュートを放つも、GKマッツ・セルスに阻まれる。

スコアレスで後半へ折り返すと、立ち上がりの50分に均衡が破れる。敵陣中央やや左寄りの位置でルーズボールを回収したショーン・ロングスタッフが右へ繋ぐと、ペナルティエリア内に走り込んだダニエル・ジェームズがワントラップから冷静にゴールを射抜く。ショートカウンターを完結させ、リーズが先手を取ると、続く75分には、ロングスローでゴール前に混戦を生み出し、最後はジェームズ・ジャスティンが追加点を奪った。

試合はこのままタイムアップ。リーズがノッティンガム・フォレスト相手に“2連勝”を果たし、カラバオ・カップ3回戦進出を決めた。田中は67分に途中交代している。

【スコア】

ノッティンガム・フォレスト 0－2 リーズ

【得点者】

0－1 50分 ダニエル・ジェームズ（リーズ）

0－2 75分 ジェームズ・ジャスティン（リーズ）

【ハイライト動画】リーズがノッティンガム・フォレスト相手に“2連勝”！