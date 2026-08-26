○ ブレーブス 4－3 ドジャース ●

＜現地時間8月25日 トゥルイスト・パーク＞

ロサンゼルス・ドジャースが東地区首位アトランタ・ブレーブスに敗れて連勝ストップ。大谷翔平投手（32）は「1番・指名打者」でフル出場し、5打数1安打を記録した。

ドジャースは現地5月6日以来の復帰戦となった先発右腕タイラー・グラスノーが初回からいきなり3失点。4番デュボン、5番ハリスに連続タイムリーを浴びるなど、35球を要す苦しい立ち上がりとなった。

それでも直後の2回表、8番アレク・トーマスが3試合連続の適時打を記録するなど2点を返し、なおも二死一、二塁の好機で大谷が第2打席。フルカウントから内角低めのフォーシームを見送って当初は四球と判定されながら、捕手マーフィーのABSチャレンジによって見逃し三振に覆った。

同点に追いついた4回表、大谷はこの回も二死一、三塁の好機で第3打席に立つも、左直に倒れて勝ち越し点を挙げることはできず。先発グラスノーが5回3失点で試合を作るなど同点のまま試合を進めたが、8回裏に5番手左腕タナー・スコットが決勝点を献上した。

1点を追う9回表、大谷は先頭打者としての第5打席で守護神イグレシアスから左越えの大飛球を放ち、全力疾走で三塁に到達。17打席ぶりの安打で同点のチャンスを作ったものの、後続からあと一本が出ず、三塁から動くことのできないまま試合終了。今季打率.287、OPS.934となった。