「子どものことが心配で、つい口を出してしまう」「子どもが自立すると寂しく感じる」。親であれば、こうした気持ちを抱くことは決して珍しくありません。とはいえ、その気持ちが強くなりすぎると、子どもに悪影響を与えてしまう可能性が…。

この記事では、子離れできない親の特徴や心理、子どもに与える影響、そして親子がお互いに心地よい距離感を築くための方法をわかりやすく解説します。

子離れできない親の特徴

子離れできない親にはこのような共通点があります

子どもを大切に思う気持ちは、親なら誰もがもっているものです。しかし、その思いが強すぎると子どもの成長や自立を妨げてしまうことも。ここでは、子離れできない親に共通する特徴を紹介します。

子どもの行動をこまかく把握したがる

子離れできない親は、子どもがどこでなにをしているのか、誰と会っているのかなどをこまかく知りたがる傾向があります。子どもの安全を心配する気持ちは自然ですが、必要以上に行動を確認したり、頻繁に連絡を取ったりすると、子どもは「信用されていない」と感じるように。

過保護に世話を焼く

何歳になっても身の回りのことを代わりにしたり、困る前に手を差し伸べたりするのも、子離れできない親によく見られる特徴です。なんでも親が先回りすると、自分で考えたり問題を解決したりする力が育ちにくくなる可能性があります。

子どもの決断に口を出す

進学や就職、結婚、転職など、子どもの人生に関わる決断に対して、必要以上に意見を伝えたり、自分の考えを押し付けたりするケースも。親が決めてしまうと、自分で責任をもって判断する力を身につける機会を奪ってしまうことになります。

子どもを自分の生きがいにしている

子育てが生活の中心だった親ほど、子どもが成長して手を離れることに寂しさを感じやすくなります。子どもだけを生きがいにしていると、自立したあとも子どもに依存しやすくなり、必要以上に関わろうとしてしまうことにもつながります。

子どもの成功や失敗を自分のことのように感じる

子どもの合格や昇進を自分のことのように捉えて期待しすぎたり、失敗すると必要以上に落ち込んだりするのも、子離れできない親に見られる特徴です。子どもの出来事を自分ごととして考えすぎると、子どもに過度な期待やプレッシャーを与えてしまいます。

子どもの変化や成長を受け入れない

親にとって子どもはいつまでも「守るべき存在」であると感じられるものです。しかし、子どもは年齢を重ねるにつれて価値観や生活が変化し、ひとりの大人として成長していきます。

「まだ子どもだから」という扱いをつづけたり、親の考えを優先させたりすると、子どもは窮屈さを感じてしまうでしょう。

親が子離れできない理由

親がなかなか子離れできないのには理由があります

子離れできない背景には単なる過保護なだけではなく、親自身の心理や生活環境が大きく関係しています。「子どものため」と思っていた行動が、実は親自身の不安や寂しさから生まれていることも少なくありません。ここでは、親が子離れできない主な理由を紹介します。

子どもへの愛情や心配が強い

親は子どもが何歳になっても幸せでいてほしいと願うものです。そのため、「失敗してほしくない」「危険な目に遭ってほしくない」という思いから、つい口を出したり手助けしたりしてしまいます。

親自身が孤独を感じている

配偶者と過ごす時間が少なかったり、仕事を退職して人とのつながりが減ったりすると、子どもが心の支えになりやすくなります。その結果、子どもに頻繁に連絡したり、会う機会を増やそうとしたりして、必要以上に依存してしまうケースが多いです。

子育てが人生の中心になっていた

長年、子育てを最優先にしてきた親ほど、子どもが自立すると「自分には何も残っていない」と感じてしまいます。特に、子育てに多くの時間を費やしてきた場合は、生活の変化に戸惑うことも少なくありません。

「親はこうあるべき」という思い込みがある

「親はいつまでも子どもを守るべき」「子どものことは親が責任をもたなければならない」といった考えが強いと、子どもが成長しても親として過保護に振る舞いすぎてしまいます。もちろん、親として支えることは大切ですが、子どもの年齢や状況に合わせて関わり方を変えていくことも必要です。

子どもを信頼しきれていない

「ひとりでは失敗するのでは」「まだ任せるのは不安」と考え、子どもの力を十分に信じられないことも、子離れできない理由のひとつです。親は少しずつ見守る姿勢に切り替え、子どもは失敗を経験しながら学ぶことも、成長に欠かせません。

子離れできない親が子どもに与える影響

早く子離れしないと子どもに悪影響を与えるかもしれません

親の愛情は子どもの成長に欠かせないものですが、過度な干渉や過保護がつづくと、子どもの心や将来にさまざまな影響を及ぼすことがあります。親が適切な距離感を保てない状態がつづくと、子どもの自立や親子関係に影響を与える可能性があります。

自分で考えて行動する力が育ちにくい

親がなんでも決めたり先回りして手助けしたりすると、子どもは自分で考えて判断する機会が少なくなります。その結果、「親に聞けばいい」「誰かが決めてくれる」と考えるようになり、自分で問題を解決する力が育ちにくくなるでしょう。

親の顔色を伺い、本心が言えなくなる

親の期待に応えようとするあまり、「自分はやりたくないけど、親が喜ぶからこれにしよう」と考える子どもは意外と多いです。進学や就職、結婚など人生の節目でも、自分の意思より親の考えを優先していると自分らしい選択が難しくなり、人生を楽しめなくなってしまうかもしれません。

自己肯定感が低くなる

親がこまかく口を出したり失敗を過度に心配したりすると、子どもは「自分は信用されていない」「ひとりではなにもできない」と感じてしまうように。そのような状態がつづくと、自分に自信を持ちにくくなり、新しいことへの挑戦をためらう原因につながります。

親子関係にストレスが生まれる

子どもが成長するにつれて、自分の考えや生活を大切にしたいと思うのは自然なことです。

しかし、親が必要以上に干渉しつづけると、子どもは窮屈さを感じ、親との距離を置こうとする場合があります。反対に親は「子どもが冷たくなった」と感じ、お互いにストレスを抱えてしまうことも少なくありません。

将来の自立を妨げる

子離れできない親のもとで育つと、社会に出てからも親に頼ることが当たり前になってしまいます。仕事や結婚、生活上の判断をひとりで決められなかったり、困ったことがあるたびに親へ依存したりすると、自立した生活を送ることが難しくなる可能性があります。

子離れするためのポイント

時には子どもの手を離すことも成長に繋がります

子離れは急にできるものではありません。これまで築いてきた親子関係を大切にしながら、少しずつ距離感を見直していくことが大切です。ここでは、親が無理なく子離れを進めるためのポイントを紹介します。

子どもを一人の大人として尊重する

子どもが成長したら、「親が守る存在」ではなく、ひとりの大人として接することを意識しましょう。考え方や価値観が親とちがっていても、それは子ども自身が人生経験を重ねてきた証。まずは意見を否定せず、相手の考えを尊重する姿勢をもつことが大切です。

失敗も成長の機会だと考える

親にとって、子どもの失敗は見ていてつらいものです。しかし、失敗から学ぶ経験は、人生を歩むうえで欠かせません。すぐに助けるのではなく、「困ったら相談してね」という姿勢で見守ることで、子どもは自分で考え、乗り越える力を身につけられます。

親自身の趣味や楽しみを見つける

子ども以外に夢中になれるものがあると、自然と子どもへの関心が適度な距離感に変わっていきます。趣味をはじめたり、友人と出かけたり、新しいことに挑戦したりすることで、親自身の毎日もより充実するでしょう。子どもが自立することは、親が新しい人生を楽しむきっかけにもなります。

適度な距離感で見守ることを意識する

子どもの生活すべてを把握しようとするのではなく、必要なときに相談できる関係を目指しましょう。頻繁に連絡を取ることよりも、「困ったときには頼ってもらえる存在」でいることのほうが、親子の信頼関係を築きやすくなります。

困ったときだけ手を差し伸べる

子どもが困っているように見えると、すぐに助けたくなるかもしれません。しかし、本人が解決できることまで親が介入すると、自立する機会を奪ってしまいます。まずは子どもの様子を見守り、本当に助けを必要としているときだけサポートすることを意識しましょう。

子離れできない親こそ、子どもを信じることが大切!

温かく子どもの成長を見守ってあげましょう

子離れとは、子どもへの愛情を手放すことではありません。子どもの成長を信じ、自分で考え、人生を歩んでいけるよう見守ることです。親にとっては寂しさや不安を感じる場面もあるかもしれませんが、子どもが自立することは、これまでの子育てが実を結んだ証でもあります。

子どもを信じて一歩引いて見守ることが、子どもの自信や成長につながります。そして、親自身も趣味や仕事、人とのつながりを大切にしながら、自分らしい人生を楽しむことができるでしょう。親子がお互いを尊重し、それぞれの人生を歩んでいくことが、良好な親子関係を長く続けるための秘訣です。