◆ 池田氏も驚嘆「え、3試合で完封しちゃうんだと」

ソフトバンクのモイネロが25日、ロッテ戦に先発登板。9回115球・3安打9奪三振3四死球無失点で、自身3度目・約1年ぶりの完封勝利を挙げた。

11日の今季初登板から3戦3勝のモイネロ。25日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・真中満氏が「圧巻でしたね。投げるたびに良くなっている」と感嘆すると、解説の池田親興氏は「マジックついてからモイネロが出てきているのがすごいなというのと、ファームで投げている時も見ていたが全力で投げていないなと思いながらも少しずつ上がっていって、今日あたりは最後大分力も入っていた。え、3試合で完封しちゃうんだというような…びっくりします」と驚きの声を上げた。

もう1人の解説・五十嵐亮太氏は「力も抜けているし安定感抜群だし」と評価し「僕がソフトバンクにいる時、彼のあだ名がスペイン語でティトといって、坊ちゃんという意味の可愛らしいあだ名だったが、もうそのあだ名なくなりましたね。ここ数年の活躍を見ていると超ベテランだし、超スーパーピッチャーですよね」と絶賛した。真中氏も「頼もしい投手が帰ってきてくれましたよね」と頷いた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』