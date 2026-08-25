







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間23日、主力野手の一人であるアンディ・パヘス外野手が左手甲の骨折により負傷者リスト（IL）に入った。チームにとっては大きな痛手だが、デーブ・ロバーツ監督は万全の状態での復帰に自信を持っているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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パヘスは前日22日の試合で、ババ・チャンドラー投手が投じた100マイルのシンカーが左手に直撃。苦悶の表情を浮かべながらも一度は出場を続行したが、5回表の守備から途中交代に。試合後、検査を受けたところ骨折が判明している。



同メディアは「ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によると、パヘスは治癒を早めるため、左手にコンプレッションスクリューを挿入する手術を受けたという。だが、だからといって今季絶望を意味するわけではないとロバーツ監督は話していた」と言及。



続けて、「復帰までの見通しが変わるとは思っていない。少なくとも4週間はかかるだろうが、レントゲン室で彼にも伝えたように、彼のシーズンはまだ終わっていないし、完全に健康な状態で戻ってくることを期待している」という同監督のコメントを伝えている。











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