今日の運勢 8月26日（水）「12星座占いランキング」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月26日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月26日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？エネルギッシュな一日。今日やると決めたことは、全部おこなえるようです。明るくテキパキと行動していると、そんなあなたに憧れる人も現れるようです。魅力もアップするので、恋愛にも良い影響がありそう。学ぶ意欲が出てくるので、色々なことが吸収できそう。メイクやファッションなども新しいものを試してみると良いでしょう。自分の良い面が引き出せると、自信もわいて恋も仕事も頑張れることでしょう。人から話しかけられることが多いようです。相手の求めていることが分かるため、コミュニケーションも円滑に進められます。今日は恋する気持ちも高まりそうなので、気になる人にはアプローチをしてみて。社交的な一日になりそう。興味がある分野では、あなたのスキルやアイデアを活かせるようです。積極的になってみると良いでしょう。緑色のアイテムや野菜多めの食事でさらに運気アップ！自分の考えや想いを素直に伝えてみると、分かってくれる相手がいるようです。心が軽くなって、あなたらしく過ごせることでしょう。明るい気分でいると、ラッキーなことを引き出せるかも。今日は、気が合う人とのんびり過ごせそう。穏やかな気持ちでいると、将来に対するポジティブなイメージもわいてくるようです。イラストや文章などにして、見えるところに飾っておくと良いかも。お仕事モードな一日に。後回しになっていたものを片付けるなど、テキパキ行動するようです。周りを頼るよりも自分のペースでおこなっていくと良いかも。やり切ると心も身体も何だか軽くなることでしょう。にぎやかに過ごすよりも、一人になって集中して何かをおこないたい気分のようです。個室などを利用して仕事や勉強をするのもあり。自分自身と向き合う時間があると、心のモヤモヤも解消できそう。家族から頼りにされるなど周りの人のサポートをすることが多くなりそう。端的に伝えるのではなく、相手に響くように話してみると良いでしょう。話しながら次のアイデアなど思いつきそうです。予定していたよりも買い物が増えたり食べすぎたりしやすいかも。何事も腹八分目を意識すると良いでしょう。好きな人の写真を眺めたり、お気に入りのアイテムを身に着けたりすると◎。悩みやすかったり、相手の気持ちに共感しすぎたりしてしまいそう。肩がこるなど疲れを感じたら、ストレッチなどを取り入れましょう。深呼吸をしたり水をこまめに飲んだりすると良いかも。忙しい一日になりそう。今日は普段のルーティンを全てこなそうとすると、負荷がかかりすぎてしまうので気をつけて。用事などが済んだ後は自分にご褒美を。ゆっくりバスタイムを楽しむのもおすすめ。心の変化を素直に受け取るようにしましょう。周りと違うことがあっても、気にせずに自分の考えや想いを表現していくと良いかも。やってみると気付けることもあるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/