ナナヲアカリが語る、“後ろ向きに前向き”──シンガロングとボースティングで描く二つの前進

2025年、「明日の私に幸あれ」がSNSの枠を越えて大きな広がりを見せたナナヲアカリ。次に送り出すのは、観客とのシンガロングを誘う疾走感あふれるギターロック「ボーイゼンガールズ」と、ラウド／ミクスチャーの熱量に強気なラップを乗せた「∞劣等星」だ。両A面シングル『ボーイゼンガールズ / ∞劣等星』に収録された、一見対照的な2曲に通底するのは、弱さを抱えたまま、それでも前へ進もうとする意志。共同作詞で追求した等身大の応援歌、tepeとの2度目のタッグで生まれた”平成アニソン”への回帰、ボースティングに込めた、自分を奮い立たせる自己暗示、そして全国ツアー「SIDE B」で見せようとしている新たな側面まで。”後ろ向きに前向き”という現在地を、ナナヲアカリが率直に語った。

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”後ろ向きに前向き”──ヒットを経て見えた次の景色

―今回の「ボーイゼンガールズ」と「∞劣等星」は、どちらもライブで映えそうな楽曲です。制作段階から、ライブでの見え方を意識していたのでしょうか？

ナナヲアカリ：ライブがあることも含めて、ライブ映えすることは大前提として狙っていきたいね、という話をしていました。では、ライブ映えするとはどういうことだろうと考えたときに、やっぱり分かりやすいバンドサウンド、ギターロックというベースは絶対に必要だなと。その音は2曲を通してあったように思います。

―完成した曲を聴き、実際にライブで披露してみて、イメージどおりの曲に仕上がったという実感はありますか？

ナナヲアカリ：そうですね。両方とも初披露したばかりなんですけど、特に「ボーイゼンガールズ」は配信リリースされていたこともあって、みんな結構予習をしてきてくれたみたいで。絶対に全員でシンガロングしたいと思っていた落ちサビのパートで、すでにすごく大きな声を聴かせてもらえた瞬間に、「この曲はお客さんとどんどん育てていけそうだな」という実感がありました。一方、「∞劣等星」は配信前だったので、みんなアニメのオープニング尺しか聴いていない状態でした。「ボーイゼンガールズ」はバンドシーンでも通用しそうだという実感があったのに対して、「∞劣等星」は、いわゆるオタク用語の”跳びポ”というんですか、ジャンプしやすい楽曲なのかなという印象で。もちろんかっこいい曲ではあるんですけど、平成アニソンっぽさを入れたいという狙いもありました。コテコテのギターソロや、令和にしては珍しい長いギターソロをあえて入れたので、そういうところが昔からのアニメファンに刺さった感じもありました。自分でも意識していたんですけど、役割の違う2曲になったという実感があります。

―両曲ともポジティブな歌詞で、前へ進む歌だと思いました。今のナナヲさん自身が、前進や成長を考えているモードが反映されているのでしょうか？

ナナヲアカリ：そうですね。結構長いこと、うじうじと後ろ向きなネガティブポップをやっていたんですけど、去年『フライングベスト2』をリリースしたタイミングで、収録していた「ムリムリ進化論」も含めて、自分の中で”後ろ向きに前向きに”という意識がすごく育った2025年だったんです。そこが、より強く反映された2曲なのかなという気持ちはあります。前進したいという気持ちは表れていると思いますね。

―”後ろ向きに前向きに”という感覚を、うまく曲へ昇華できた？

ナナヲアカリ：そうですね、完全に。私は根拠のない応援歌がすごく苦手なので、そういうふうにはならないように、「ボーイゼンガールズ」は特に歌詞に気を遣いました。

―昨年リリースした「明日の私に幸あれ」はSNSから広がり、ストリーミング、MV、TikTokを合わせた総再生が16億回を超えるなど、ナナヲさん最大級のヒットに成長しました。これまで届かなかった層への広がりや、フェスでの手応えは感じましたか？

ナナヲアカリ：自分では正直、そこまで実感がなかったんですけど、年末のフェスに初めて出させてもらったとき、すごくたくさんの人が観に来てくださって。「きっとこの曲をきっかけに出演が叶ったんだろうな」と思いましたし、これまで届かなかった層に届いたことは、フェスの現場ですごく実感しました。

それに、「明日の私に幸あれ」があることで、フェスのセットリストも組みやすくなりました。25分、30分という短い時間の中で、「ここにピークを持ってきたい」「この曲のあと、どういう気持ちにさせて帰したいか」と考えられるようになったので。そういう意味でも、この曲の存在は大きいですね。

―その状況を経て次の作品を作るとき、周囲の期待やプレッシャーは感じましたか？

ナナヲアカリ：「期待してもらっているのかな」という気持ちはありつつも、同じことの繰り返しにはなりたくないという気持ちもあります。天邪鬼なので、そこはあまり考えていなかったですね。「明日の私に幸あれ」も、めちゃくちゃバズらせようと思って作ったわけではなくて、自分の中ではラッキーパンチだったように思っています。ひもとけば理由はたくさんあるんですけど、それも結局は後付けでしかない。だから、”第二の「明日の私に幸あれ」”を作るぞ、という気持ちには一度もなっていません。

「ボーイゼンガールズ」、等身大の言葉で描く”ちっちゃな一歩”

―「ボーイゼンガールズ」は疾走感のあるギターロックで、構成もかなりストレートです。あえてシンプルで直感的な曲を目指したのでしょうか？

ナナヲアカリ：そうですね。ナナヲの楽曲の中ではかなりまっすぐで、分かりやすい構成になっています。2番だけ違うメロディにしたり、あからさまに展開を変えたりするのはナシの方向で、順当に聴きやすい展開にすることは意識していました。

―途中の「ボーイゼンガールズ」というシンガロングのパートは、ライブでみんなが歌う光景が目に浮かびます。ここも、その景色から発想したのでしょうか？

ナナヲアカリ：ここを作りたいから作ったんです。「これがしたい」というところから発想しました。そこで、みんなとすごく一丸となりたいという気持ちがあります。

―Hayato Yamamotoさん、Kanata Okajimaさんとの共同作詞は、どのように進めましたか？

ナナヲアカリ：お二人とは初めましてだったので、まずナナヲの人となりを知ってもらうところから始まりました。「私はそんなに自信満々で、イケイケゴーゴーな人間ではありません。でも、ダメでも、自信がなくても、踏み出したいという気持ちは持っています」と、”後ろ向きに前向き”という感覚を最初に説明しました。

例えば〈ちっちゃな一歩踏み出せ〉は、なかなか決まらなかったんです。〈ゼロから〉のあとをどうするか、ものすごくいろいろな歌詞を出しました。”ちっちゃな”がないと、すごく「もう行けます」という雰囲気になってしまいそうで。それだと自分らしくないし、サビで自分らしくない部分が出るとメッセージ性もぶれてしまう。〈キリなどないけど〉も最初はもっと前向きな歌詞案だったんですけど、まだたどり着けていない状態のほうが自分らしいし、そのほうが共感できる部分もあるのかなと。まだまだ発展途上だというところは大事にしたかったので、細かな言葉選びをすごく大切にしました。

―シンプルで分かりやすい前向きな歌だからこその難しさもありましたか？

ナナヲアカリ：そうですね。このまま順当な応援歌になってしまうと、「この役割の歌はもう聴き飽きた」と言われそうなものになってしまう。それにはなりたくなかったんです。悩んでいたり、踏み出せずにいたりする子たちに届けたいという気持ちがあったので、そちらを重視しました。

―〈隣のあの子の数字が気になるなあ〉という歌詞には、フォロワー数や再生数が見える環境で活動している、ナナヲさん自身の感覚も投影されていますか？

ナナヲアカリ：それももちろん入っています。

―ほかの部分でも、かなり言葉を詰めていった？

ナナヲアカリ：特に2番はかなり話し合いました。〈テンパったり／強がったり／絶望したり〉もいろいろなパターンを出して、どれが一番”うまくいっていない状態”なのかを考えました。なおかつ、メロディにはめたときの歌い心地がいいことも大事にしました。

―サウンド面では、制作時にリファレンスとなった曲やイメージはありましたか？

ナナヲアカリ：実はナナヲアカリにもストック曲があって、歌詞は決まっていないけれど1分強のデモになっている曲があります。その中の1曲がボートレースのタイアップの方たちにすごく刺さって、「この疾走感が欲しい」と言っていただいたので、その未発表曲をリファレンスに制作しました。「∞劣等星」のように平成アニソンを意識したわけではなく、まだ世に出ていないナナヲアカリのギターロックにある疾走感が欲しいと言っていただいたんです。ちょうどギターロックを作りたかった時期でもあったので、「それにしましょう」という感じで進めました。

―ナナヲさんのディスコグラフィの中でも、ここまでストレートなギターロックは珍しい？

ナナヲアカリ：そうですね。去年出した『フライングベスト2』の「Flying」は、ボカロPのじんさんプロデュースのかなりギターロックに近い曲ですけど、打ち込みっぽい音も入っていて、少しミクスチャー的なところがある。ここまでまっすぐなのは、かなり珍しい気がしますね。

Photo by Kentaro Kambe

tepeと作る「∞劣等星」──ラップとボースティングで”無敵”を描く

―「∞劣等星」は、「PLAY&PRAY」に続くtepeさんとの2度目のタッグです。最初の制作を経て、お互いへの理解や信頼は変わりましたか？

ナナヲアカリ：初めましてのときは、お互いに少しペコペコするような雰囲気があったんですけど、今回はそこから時間も経っています。tepeくんの活動もチェックしていましたし、実は習い事が同じで、プライベートでも会う機会がありました。以前より距離が近く、信頼のある状態で制作を始められたので、tepeくんも好きなものを好きなだけ詰め込んでくれた感じがしました。

―制作はどのように始まったのでしょうか？

ナナヲアカリ：『黒猫と魔女の教室』第2クールのオープニングテーマなので、最初にアニメとどのくらいリンクさせ、どのくらいナナヲアカリの曲にするかという話をしました。第2クールは戦闘シーンもありつつ、日常シーンはほのぼのとしていて、かわいく楽しいアニメでもあります。今回は戦闘シーンにフォーカスできる曲にしよう、と。主人公の女の子も、最初は全然ダメダメだけど、周りや先生の影響を受けながら少しずつ魔法を使えるようになっていく。そこがナナヲアカリの歩んできた道とも似ているので、「自分を信じてステップアップしてやろう」と奮い立たせる曲になったらいいよね、と話しました。

昨今はおしゃれなアニソンが増えている印象があったので、「逆にコテコテのアニソンにしてもいいかもしれない」と。2番からまったく別の曲が始まるような展開や、長いギターソロなど、「平成アニソンっぽくないですか？」というアイデアを出して、tepeくんがそのイメージを盛り盛りにしてくれました。

―「PLAY&PRAY」のときは、”街でイキれる曲”と話していました。「∞劣等星」も、無敵だと思い込むことで自分を奮い立たせる曲に聴こえます。2曲の精神性はつながっていますか？

ナナヲアカリ：明確にリンクさせたわけではないんですけど、”無敵だと思い込みたい曲”では本当にあります。意図せず、かなり近いところにある曲になったのかもしれません「PLAY&PRAY」に近い効能の曲を作ろうとはまったく思っていなかったんですけど、結果的にそういう曲になりましたね。

―これまで多くのボカロPや作家と制作してきた中で、tepeさんならではの特徴は？

ナナヲアカリ：とにかく仕事が早くて、すごく真面目なんです。ボーカルディレクションも含めてやりやすいですし、ギターもすごく上手で、音楽の知識もある。引き出しが多いので、何を言っても対応してくれるという信頼感と安心感があります。たぶん、tepeくんには「これはできません」がないんじゃないかと思うくらいです。

―音楽の好みが近かったり、共通言語を感じることもありますか？

ナナヲアカリ：ありますね。今回のラップパートの強い感じについても、2人ともUVERworldをすごく聴いていた時期があるので、「あの曲の、このシーンみたいな」と言うと、「分かります。いいですね」と通じる。おすすめの音楽についてはまだそれほど話していないんですけど、かなり近いところを通ってきているんだろうなと思います。

―「∞劣等星」はラウドロックの迫力があり、スラップベースが出てくるミクスチャー的なパートで、ボーカルもラップ調になります。最初に音源を聴いたとき、どんな印象を受けましたか？

ナナヲアカリ：実は、その一つ前のバージョンはもっとやばかったんです。さらにクセの強いミクスチャーで、スラップが鬼のように炸裂していて、ラップももっとディープでした。「これは少し行きすぎているかもしれない」ということで今の形になったんですけど、ものすごくワクワクしましたね。「これを歌えるのか」という期待と、「自分に歌えるのか」という不安の両方があって、すごくドキドキしました。

―「雷火」では初めて本格的なラップに挑戦し、当時はリズムをつかむのに苦労したと話していました。そこから約5年が経ち、今回のラップでは違いを感じましたか？

ナナヲアカリ：ここ数年でラップを耳にする機会がすごく増えましたし、「雷火」以降、自分でもラップミュージックを聴くようになったので、今回はリズム感で苦労することはありませんでした。どういう表現が一番かっこいいかを自分でも考えつつ、tepeくんのディレクションも受けました。インプットがあると、リズムや譜割りで困らなくなる。そこは少し成長を感じましたね。やっぱり引き出しがあれば困らないんだと思いました。

―〈根っからpioneer／魅せる 電光石火／はみ出しものでも ray〉というパートは、どんなイメージで歌いましたか？

ナナヲアカリ：自分を奮い立たせているんですけど、このパートはもう”イキり散らかす”というか、別枠です。脳内にいる理想の自分。虚勢かもしれないけど、一度、周りにイキり散らかすような気持ちで歌いました。「そうなれたらいいな」「これを心の底から言えるようになれたらいいな」という気持ちもあります。本当に別人格を出して歌う場所という感覚ですね。

―〈圧倒的で無敵になりたい〉や〈Never Giver Im 劣等星／Never Giver Im 一等星〉など、劣等感と自己誇示が同時に歌われています。両者は表裏一体ですか？

ナナヲアカリ：自分を信じたい気持ちと、信じきれない気持ち。でも自己暗示をかけたい気持ち。自己愛と自信のなさが、常に表裏一体の状態でいるのが自分かなと思います。

―ヒップホップのボースティングには、自信や力量を示す一方で、自分を奮い立たせるために強い言葉を放つ側面もあります。「∞劣等星」は後者でしょうか？

ナナヲアカリ：完全に後者ですね。

Photo by Kentaro Kambe

”ダメでもいい”から、その先へ──変わり始めたダメポップ

―そう考えると、「ボーイゼンガールズ」と「∞劣等星」は、表裏一体の対になる曲ですか？

ナナヲアカリ：そうですね。まったく違う印象の2曲ですけど、根っこでつながっているメッセージ性はかなり近いと思っています。「ボーイゼンガールズ」は、分かりやすくて、まっすぐで爽やかな表側のメッセージ。一方、「∞劣等星」は裏側で、無理やり自分をイキらせて、自信を持たせる曲。でも根っこの人間は同じなので、「ボーイゼンガールズ」が表で、「∞劣等星」が裏というイメージですね。かなり今の自分のモードに近い2曲になったと思っています。

―これまでのナナヲさんが掲げていた”ダメポップ”は、”ダメでもいい”と自分を肯定する音楽だったと思います。今回の2曲では、そこからさらに前へ進もうとする感覚が表れています。”ダメポップ”自体も変化してきていますか？

ナナヲアカリ：変えようと思っていたわけではないんです。タイアップをいただいて、「どういうものを作っていこう」と考える中でこういうクリエイティブが出てきて、「気づけば自分はそういうマインドになっていたんだ」と、あとから気づかされた感覚に近いです。最初から「ダメでもいいから進んでやるぜ」と思って作り始めたわけではない。でも、昔だったら考えられなかったくらい、確かに前進しようとしている。変わってきている途中なのかもしれないですね。

―その変化には、メジャー7周年という節目も関係していますか？

ナナヲアカリ：そうですね。7年間活動を続けて、節目の年を終えて、「これから自分はどうするんだ」と考えたときに、同じ場所に同じようにはいられないと思ったんです。ある種、自分に課しているのかもしれません。節目を越えて、自分の”ダメポップ感”も変わった気がします。7月7日に開催された「770の日」でのライブでも、自分の歩みをすごく感じました。以前はライブ中に「次はこう、次はこう」とずっと考えていたんですけど、今は何も考えずに体が勝手に動いて、口が勝手に動く状態になっている。すごくいいライブができるときは、勝手に言葉が出てきて、気づいたら最後の曲になっているんです。それが自分の中では一番いい状態で、7月7日はかなりそこに近かったですね。

Photo by Kentaro Kambe

知らない街から「SIDE B」へ──外の世界に触れて広がる表現

―Instagramで、3月にアムステルダムを訪れ、その後ブリュッセルとパリにも行ったと投稿していました。どんな旅だったのでしょうか？

ナナヲアカリ：親友が写真家で、アムステルダムで個展を開くことになったので応援しに行きました。展示もかなり手伝いました（笑）。日本で撮りためた写真と、アムステルダムで出会った人たちの写真を並べていて、すごく面白かったです。アムステルダムもブリュッセルも初めてで、特に印象に残っているのは、ブリュッセルで偶然入ったバーですね。ミラーボールが回っている謎の店で、「これは別にブリュッセルじゃなくてもいいだろう」って言いながら、楽しすぎて3時間くらいいました（笑）。最初は店のおじいちゃんに怪しまれたんですけど、途中から仲良くなって、おすすめの牡蠣のお店まで教えてもらって。景色というより、現地の人とのやりとりがすごく楽しかった旅でした。

―滞在中は、観光名所を巡るというより、その土地の日常を楽しんでいた？

ナナヲアカリ：そうですね。アムステルダムでは自転車に乗ったり、電車で鳥を見に行ったり、公園を3軒はしごしたりしていました。もともと知らない土地へ行くのが好きなんですけど、いわゆる観光名所にはあまり興味がなくて。その土地の人に会ったり、地元の生活を感じたりするほうが好きです。パリでも、エッフェル塔からものすごく遠い場所で写真を撮って「OK」みたいな（笑）。4月にはスペインにも行きましたし、ツアーでは中国や韓国にも行ったことがあります。中国もすごく好きだったので、今度はプライベートで行ってみたいですね。

―知らない街を歩くときは、音楽を聴きますか？

ナナヲアカリ：あまり聴かないです。知っている街ではものすごく音楽を聴くんですけど、知らない街では安全面もありますし、その土地のいろいろな音を聴いておきたいので。明確に誰かのライブへ行ったわけではないですけど、小さな場所で演奏している人を観たりして、現地の空気感やバイブスを楽しんでいました。

―海外のファッションや音楽、カルチャーから影響を受けることも多いですか？

ナナヲアカリ：好きなほうだと思います。何か一つにものすごく詳しいわけではないですけど、ファッションも音楽もいろいろ好きですし、海外のカルチャーにはかなり興味があります。明日もHONNEのライブに行きます。特にファッションでは海外アーティストから影響を受けることがありますし、アルバムで作りたい曲のリファレンスを海外の音楽から持ってくることも結構あります。ボカロが好きだったり、フォークロックが好きだったり、そこに海外のエッセンスも混ざったり。そういうものが全部合わさって、今の自分になっている気がします。

―10月から全国ツアー「SIDE B」が始まります。”別の側面”にスポットを当てるということですが、「SIDE B」はナナヲさんのどんな面を指しているのでしょうか？

ナナヲアカリ：「SIDE B」には、CDのA面／B面におけるB面という意味を込めています。B面の楽曲は同じCDに入っているのに、あまりスポットが当たらないじゃないですか。自分の中に本来あったけれど、あえて出してこなかったり、出せなかったりした側面。それがライブ中に放つ言葉なのか、選ぶ楽曲なのか、いろいろな解釈があると思います。今まで見せてこなかった部分、「ナナヲアカリには、こういう一面もあります」というものを、どういう形で見せるかは今考えている途中です。セットリストの面が大きいと思いますし、ライブハウスでも表現できる演出を何か取り入れられたらと思っています。

ナナヲアカリは表題曲が明るく、かわいい”ダメポップ”という印象が強いと思うんですけど、アルバムの中にはすごく暗い曲もあるし、いわゆるB面的な立ち位置の楽曲に、すごく好きな曲がたくさんあります。そういうB面にもスポットを当てたい。もちろん「ボーイゼンガールズ」や「∞劣等星」も育てていくツアーになりますが、これまであまり語られてこなかったナナヲアカリの部分を知ってもらえるツアーにしたい、という思いを込めたタイトルです。

―かなり新しいチャレンジになりそうですね。今回の2曲は、ツアーでも大きく盛り上がる曲になると思います。ライブを重ねる中で、どんなふうに育ってほしいですか？

ナナヲアカリ：2曲とも分かりやすく上がる曲で、ライブをイメージして作ったので、分かりやすく楽しくなれる曲に仕上がっていると思います。ワンマンでこの2曲をみんなと一緒に楽しめたら、私もそうだし、聴いている人たちも、たとえその日限りだったとしても、自信がつくような気がしています。それがどんどん伝染していったらいい。この2曲をみんなで披露したら、今までの自分の殻を一つ破れるような気持ちになれる。みんなにそう思って帰ってほしいです。ただ楽しいだけではなく、そういう効能があるまま育っていけたらいいなと思います。

Photo by Kentaro Kambe

ナナヲアカリ

両A面シングル『ボーイゼンガールズ / ∞劣等星』

8月26日（水）発売

https://nanaoakari.lnk.to/Boys.GirlsInfinityInferiorStar_CD

完全生産限定盤［2CD＋GOODS］4,500円（税込）

初回仕様付期間生産限定盤［CD＋Blu-ray］2,200円（税込）

「ボーイゼンガールズ」：ボートレース2026TVCMソング

「∞劣等星」：TVアニメ『黒猫と魔女の教室』第2クール・オープニングテーマ

NANAOAKARI TOUR 2026「SIDE B」

2026年

10月4日（日）茨城・水戸LIGHT HOUSE

10月10日（土）福岡・DRUM LOGOS

10月17日（土）岩手・CLUB CHANGE WAVE

10月18日（日）宮城・仙台darwin

10月23日（金）愛知・Electric Lady Land

10月25日（日）神奈川・YOKOHAMA ReNY beta

11月3日（火・祝）埼玉・HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3

11月20日（金）広島・広島CLUB QUATTRO

11月21日（土）山口・LIVE rise SHUNAN

11月28日（土）千葉・柏PALOOZA

12月4日（金）大阪・梅田クラブクアトロ

12月6日（日）京都・KYOTO MUSE

12月12日（土）北海道・CASINO DRIVE

12月13日（日）北海道・cube garden

TOUR FINAL

2027年2月26日（金）東京・LINE CUBE SHIBUYA

チケット：

オールスタンディング 6,200円（税込／ドリンク代別）

LINE CUBE SHIBUYA公演 全席指定 7,700円（税込）