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2026.08.25 18:00 ベルーナドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
日本ハム 0 0 0 0 0 1 0
西武西 0 0 0 0 1 1
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    守備交代：サード 渡部 聖弥 に代わって 7番 平沢 大河

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    1番 桑原 将志 サードゴロ 3アウト

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    9番 仲田 慶介 ショートライナー 2アウト

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    8番 源田 壮亮 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁

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    7番 渡部 聖弥 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 清宮 幸太郎 サードゴロ 3アウト

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    サード 渡部 聖弥がファンブル ランナー：1、3塁

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    1番 奈良間 大己 サードエラー ランナー：1、3塁

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    平良 海馬 がワイルドピッチ ランナー：2塁

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    9番 田宮 裕涼 センターヒット ランナー：1塁

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    8番 淺間 大基 ファーストゴロ 2アウト

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    7番 水谷 瞬 ショートゴロ 1アウト

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    6番 岸 潤一郎 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    5番 Ａ・カナリオ 空振り三振 2アウト

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    4番 林 安可 ファーストゴロ 1アウト

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    6番 大塚 瑠晏 レフトフライ 3アウト

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    5番 有薗 直輝 空振り三振 2アウト

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    4番 Ｒ・カストロ 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 Ｔ・ネビン 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 小島 大河 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 桑原 将志 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス サードゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 清宮 幸太郎 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 奈良間 大己 レフトフライ 1アウト

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