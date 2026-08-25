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守備交代：サード 渡部 聖弥 に代わって 7番 平沢 大河
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1番 桑原 将志 サードゴロ 3アウト
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9番 仲田 慶介 ショートライナー 2アウト
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8番 源田 壮亮 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁
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7番 渡部 聖弥 センターヒット ランナー：1塁
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2番 清宮 幸太郎 サードゴロ 3アウト
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サード 渡部 聖弥がファンブル ランナー：1、3塁
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1番 奈良間 大己 サードエラー ランナー：1、3塁
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平良 海馬 がワイルドピッチ ランナー：2塁
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9番 田宮 裕涼 センターヒット ランナー：1塁
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8番 淺間 大基 ファーストゴロ 2アウト
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7番 水谷 瞬 ショートゴロ 1アウト
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6番 岸 潤一郎 ショートフライ 3アウト
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5番 Ａ・カナリオ 空振り三振 2アウト
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4番 林 安可 ファーストゴロ 1アウト
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6番 大塚 瑠晏 レフトフライ 3アウト
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5番 有薗 直輝 空振り三振 2アウト
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4番 Ｒ・カストロ 空振り三振 1アウト
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3番 Ｔ・ネビン 空振り三振 3アウト
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2番 小島 大河 ショートゴロ 2アウト
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1番 桑原 将志 レフトフライ 1アウト
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3番 Ｆ・レイエス サードゴロ 3アウト
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2番 清宮 幸太郎 空振り三振 2アウト
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1番 奈良間 大己 レフトフライ 1アウト
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