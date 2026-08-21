レアル・ソシエダに所属するMF久保建英は開幕スタメンに名を連ねるようだ。21日付で、スペイン紙『アス』が報じている。

FIFAワールドカップ2026の影響が考慮され、21日のラ・リーガ第2節ベティスが2026－27シーズンの開幕戦となるレアル・ソシエダ。今年4月にコパ・デル・レイ（国王杯）を制した『ラ・カルトゥーハ（ベティスの本拠地が改修工事中のため）』での一戦において、久保建英はスタメン起用される見込みとなっている。

スペイン紙『アス』によると、ペッレグリーノ・マタラッツォ監督は、先のチェルシーとのテストマッチとほぼ同じ布陣を採用するとのこと。フォーメーションは『4－2－3－1』が予想され、久保が右サイド、アンデル・バレネチェアが左サイドとなる。また、北中米W杯に出場したゴンサロ・ゲデス（ポルトガル代表）がコンディション不良でメンバー外となったほか、ミケル・オヤルサバル（スペイン代表）もチームに帯同するが、起用しない方針だと伝えている。

ラ・リーガ、ヨーロッパリーグ、国王杯、スーペルコパ・デ・エスパーニャと4つの大会が控える2026－27シーズンの幕が上がる21日。北中米W杯で負ったケガからの復帰を間に合わせた、久保のプレーに注目が集まっている。

予想スタメンは以下の通り。

▼GK

アレハンドロ・レミロ

▼DF

ホン・アランブル

ジョン・マルティン

イゴール・スベルディア

セルヒオ・ゴメス

▼MF

ヤンヘル・エレーラ

カルロス・ソレール

久保建英

ルカ・スチッチ

アンデル・バレネチェア

▼FW

オーリ・オスカルソン