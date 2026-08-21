リヴァプールに所属するイングランド代表MFカーティス・ジョーンズが、インテルとの契約を完了させるべく、ミラノに到着したようだ。『スカイ・イタリア』など複数の現地メディアが20日に報じている。

C・ジョーンズについては19日、『ジ・アスレティック』など複数のメディアが、インテル加入で合意に達したと報道。インテルは6月にもオファーを提示しており、当時は2500万ユーロ（約46億円）の条件が拒否されていたが、今回『スカイ・イタリア』が報じたところによると、移籍金基本額は3000万ユーロ（約56億円）、パフォーマンス等によって加算されるボーナスが最大500万ユーロ（約9億円）、総額3500万ユーロ（約65億円）のパッケージで合意したようだ。

なお、契約には将来の売却額の10％をリヴァプールが受け取ることのできる条件も組み込まれているとのこと。C・ジョーンズはインテルと2031年6月30日までの5年契約を締結し、年俸は350万ユーロ（約6億5000万円）ほどの見通しだ。

インテル加入を完了させるべく、C・ジョーンズは現地時間20日の夜、イタリア・ミラノに到着。現地時間で翌21日の午前にはメディカルチェックが予定されており、その後CONIスポーツ医学センターへ移動し、競技適性認定を受けるスケジュールだと伝えられた。最後に、契約書に正式にサインし、インテルへの移籍が公式発表されることになる。

現在25歳のC・ジョーンズはリヴァプールのアカデミー育ちで、2019年1月に、ユルゲン・クロップ元監督（現：ドイツ代表）に抜擢されてプロデビューを飾った。ここまでリヴァプール一筋でプレーし、公式戦通算228試合出場22ゴール25アシストを記録。2度のプレミアリーグ優勝やチャンピオンズリーグ（CL）制覇を経験し、2024年11月にはイングランド代表デビューを飾った。

リヴァプールで育った若きMFにとっては、今回が初の移籍となる。同選手のインテル加入の発表は、秒読み段階に入った。