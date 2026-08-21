フライブルクに所属する日本代表FW後藤啓介が、20日に行われたカンファレンスリーグ（ECL）予選プレーオフ・ファーストレグのマザーウェル戦で、今夏のフライブルク加入後初ゴールを奪った。

FIFAワールドカップ2026を戦う日本代表メンバーにも選出され、同大会で1試合のピッチに立った後藤は、チームが初戦を迎える直前の6月11日、、アンデルレヒトからフライブルクへの完全移籍が発表された。2026－27シーズンのブンデスリーガは8月最終週の開幕のため、ECL予選プレーオフのゲームは、フライブルクにとって今季の公式戦初陣。後藤にとっては公式戦デビューとなったゲームだったが、早速大きなインパクトを残した。

マザーウェルの本拠地に乗り込んだフライブルクは、序盤の2分に失点を喫したものの、元ドイツ代表DFマティアス・ギンターがセットプレーとPKで計2得点を奪い、逆転に成功。後藤は2－1とリードして迎えた80分に途中出場し、フライブルクデビューを飾ると、試合終了間際の90＋6分、元イタリア代表MFヴィンチェンツォ・グリフォの蹴った右コーナーキックから、打点の高いヘディングシュートをねじ込み、デビュー戦でフライブルクの勝利を決定付ける3点目を奪った。

試合はこのまま3－1でタイムアップを迎え、フライブルクは2点のリードを手にして、ホームでのセカンドレグへ臨むこととなった。なお、フライブルクに所属する日本代表MF鈴木唯人は先発に名を連ね、74分までプレー。新加入のU－21ドイツ代表GK長田澪（ミオ・バックハウス）も、早速ゴールマウスを託された。一方で、後藤と同じく今夏にフライブルクへ加わったMF山本理仁はメンバー外だった。

【スコア】

マザーウェル 1－3 フライブルク

【得点者】

1－0 2分 リーガン・チャールズ・クック（マザーウェル）

1－1 28分 マティアス・ギンター（フライブルク）

1－2 65分 マティアス・ギンター（PK／フライブルク）

1－3 90＋6分 後藤啓介（フライブルク）