メガハウスは、『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』より「【抽選販売】C.F.C.-HE- LIMITED 新世紀GPXサイバーフォーミュラ スーパーアスラーダ01 サーキットモード NEON Ver.」(4,290円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」での抽選販売で、受付期間は2026年8月20日(木)13時～2026年9月7日(月)23時となり、2026年9月上旬当選発表、2026年9月発送予定。

2026年9月発送予定「【抽選販売】C.F.C.-HE- LIMITED 新世紀GPXサイバーフォーミュラ スーパーアスラーダ01 サーキットモード NEON Ver.」(4,290円)

『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』より、「スーパーアスラーダ01 サーキットモード」がこれまでに無い新しい装いで登場。鋭く輝くネオンカラーと重厚なブラックが織りなすコントラストは、静寂を切り裂く一閃のような存在感を放つ。

実際のレーシングカーを髣髴とさせる細かいマーキングと深みのある美麗な彩色が組み合わさり、小さいながらもリアリティと高級感を感じられる一品。小さいサイズに多くの魅力が詰まった-Heritage Edition-を是非手にとって楽しんでみたい。

限定仕様として、専用ディスプレイケースと銘板調ホイルステッカー、真鍮エッチング製銘板プレートなど豪華なセット内容となっている。

なお、本商品は国内外のホビーショップ、イベントでの販売が予定されているが、同じ仕様の商品が特別にプレミアムバンダイでも抽選販売される。

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