バイエルンは、神経機能障害の治療を受けていることを公表したドイツ代表MFジャマル・ムシアラの完全復帰に向けて、全力でサポートしていく姿勢を示している。20日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が報じた。

ムシアラは今月15日に行われたプレシーズンマッチのライプツィヒ戦と、18日のハイデンハイム戦の2試合において、プレー中に一時的に意識を失うアクシデントに見舞われた。容態が心配されるなか、ムシアラは自身の公式インスタグラムを更新し、「神経機能障害に起因する欠神発作があることが判明した」と綴り、現在は専門医のもとで神経機能障害の治療に専念していることを明かした。

これを受けて、バイエルンは「ジャマルは当然ながら、これまで通りキャリアを続けるだろう。彼自身と担当の神経科医は以前のレベルに戻れると確信している」とコメント。「バイエルンはあらゆる面で彼をサポートしていきます」とし、クラブを挙げてムシアラに対して全面的な支援で支える方針を示している。

また、ムシアラは一時戦列を離れる見込みとなっているが、『スカイスポーツ』によると、バイエルン首脳陣は同選手の復帰を急かさず、完全回復に必要な時間を与える意向だという。なお、ムシアラの離脱に伴う補強の可能性については、セルジュ・ニャブリやレナート・カール、新加入のイスマエル・サイバリと、10番のポジションをこなせる複数選手が揃っているため、追加の補強選手は検討されていないとの見解が示されている。