アストン・ヴィラへの加入が決定した日本代表GK鈴木彩艶がかつて在籍したシント・トロイデン時代にGKコーチを務めたデニス・ルーデル氏は、同選手の新天地での活躍に期待を寄せているようだ。19日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

今夏の移籍市場でパリ・サンジェルマン（PSG）やユヴェントスからも関心が寄せられていた鈴木は、合意していたPSG行きが代理人の手数料をめぐって土壇場で破談となったなか、19日にパルマ・カルチョからアストン・ヴィラへの移籍が決定。背番号は「1」を着用することになった。

なお、移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、移籍金は固定費3000万ユーロ（約55億円）に500万ユーロ（約9億円）の追加条項を加えた最大総額3500万ユーロ（約64億円）になる模様で、2019年2月にポルティモネンセからアル・ドゥハイルに移籍した元日本代表MF中島翔哉と並ぶ、日本人史上歴代最高額タイでの移籍となったことが伝えられている。

今後10年にわたってアストン・ヴィラの正ゴールキーパーを務められる存在だと評価されている鈴木に対する注目が大きくなっているなか、シント・トロイデン所属時代に鈴木を指導したことがあるルーデル氏は『BBC』のインタビューに応じ、かつての興味深いエピソードを次のように語った。

「アンデルレヒトとの試合後、バスに向かったところで、フーリガンとの揉め事に巻き込まれたんだ。監督がザイオンを呼んで、『こっちに来い、バスから降りてこの状況を収拾しろ』と言ったんだ。冗談ではあったけど、まるで『アステリックスとオベリックス』の世界のようにあらゆるものが吹き飛んでいくような光景だった。あのようなゴールキーパーや選手は見たことがない」

さらに、「私はすぐに彼のパワーを目の当たりにした」とルーデル氏は鈴木と出会った直後から能力の高さに驚いていたことも明かした。

「試合で強さを発揮するには、ピッチ上で虎を解き放つように、その野獣性をさらけ出す必要がある。彼は圧倒的な力を持っていて、あのようなタイプのゴールキーパーは見たことがない。彼は非常に大きな手を持ち、力強さも兼ね備えている。ボールに手が届けば、90〜95％の確率でセーブをする。他のGKならボールに触れてもそのままゴールに入ってしまうような場面でも、彼の場合は特別なんだ。彼と仕事を始めて最初の2週間で、私は彼にこう言った。『アパートなんて必要ない、ジムに住めばいい』とね」

また、2023年夏に加入したシント・トロイデンでのプレーは1年で終わり、翌夏にはパルマ・カルチョに完全移籍した鈴木だが、ルーデル氏は獲得する際の出来事についても言及した。

「（2023年当時）我々は新しいゴールキーパーを探していて、候補をいくつかリストアップしていたが、突然クラブから『ザイオンを獲得する選択肢がある』と告げられたんだ。私はすぐにスポーツディレクターに『リストのことは忘れてくれ。彼を獲得できるなら、迷わず獲るべきだ』と伝えた」

「彼のレベルは急速に向上した。非常に意欲的で、多くのことを学ぼうとし、熱心に質問もしていた。ビデオ分析も頻繁に行ったが、彼と一緒に仕事ができたのは本当に素晴らしい経験だった。たった1シーズンで終わってしまったのは残念でならない」

そんな鈴木はパルマ・カルチョでの2シーズンを経て、念願のプレミアリーグ挑戦が決定。昨シーズンはプレミアリーグを4位で終えたほか、クラブ史上初のヨーロッパリーグ（EL）優勝を成し遂げたアストン・ヴィラで、クラブ史上初の日本人選手としてプレーすることになるが、ルーデル氏はかつての教え子である鈴木が世界最高のGKの一人になることに大きな期待を寄せていることを強調した。

「それは十分に可能なことだ。健康を維持し、あの身体能力があれば、ダイナミックな動き、跳躍力、スローイング、キックといった面で、彼より優れた選手は世界にいないだろう。ワールドカップで彼を見た際、最大の強みだと感じたのは精神的な明晰さだった。試合やトレーニングへの集中力が素晴らしい。常に準備ができていて、非常に規律正しい選手だ」

「過去4年間で彼が常に素早く適応していく姿を見てきたので、彼ならあのレベル（プレミアリーグ）でもプレーできると確信している。（エミリアーノ・）マルティネスという偉大な先代の存在があり、どうしても彼と比較されることになる。バイエルンでマヌエル・ノイアーの後継者になりつつあるヨナス・ウルビヒが彼と比較されるのと同様に、前の選手と比べられてしまうものだ」

「彼は自分が最高レベルのGKの一人になれることを証明しようとしている。セリエAに来てすぐに、トップ4か5に入るGKの一人となった。人間としても選手としても、彼は模範となる存在であり、あるべき振る舞いを体現している。彼に弱点などは見当たらない」

【動画】鈴木彩艶がEL王者アストン・ヴィラに加入！