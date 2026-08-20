U-NEXTは20日、8月22日（土）に開幕するプレミアリーグ2026／27シーズンの開幕節で、全10試合を日本語実況および解説付きで独占ライブ配信すると発表した。

2026／27シーズンは、史上最多となる10名の日本人選手がプレミアリーグに挑戦。U-NEXTでは、開幕節の10試合すべてに日本語実況・解説を付けて配信する。FIFAワールドカップを機に日本代表選手に関心を持ったファンから、従来のヨーロッパサッカーファンまで、より深く試合を理解しながら楽しめる視聴環境を提供する。

また、第2節以降についても、BIG6や日本人選手所属クラブを中心に、昨季の1節あたり6試合を上回る規模で日本語実況・解説付きの配信を実施する予定。充実したコメンタリー陣とともに、プレミアリーグの新シーズンを届ける。

プレミアリーグ 2026/27シーズン開幕節

【配信開始日】2026年8月22日（土）より順次

【配信形態】サッカーパック購入者向け配信（独占ライブ配信）

【対戦カード・実況／解説一覧】全10試合

8/22（土）4:00 アーセナル vs コヴェントリー【実況：西岡明彦 解説：坪井慶介】

8/22（土）20:30 ハル vs マンチェスター・U【実況：桑原学 解説：林陵平】

8/22（土）23:00 エヴァートン vs クリスタル・パレス【実況：藤田崇寛 解説：戸田和幸】

8/22（土）23:00 イプスウィッチ vs サンダーランド【実況：横内洋樹 解説：林舞輝】

8/22（土）23:00 ノッティンガム・フォレスト vs リーズ【実況：瀬﨑一耀 解説：南雄太】

8/23（日）1:30 ブレントフォード vs トッテナム・ホットスパー【実況：小林惇希 解説：田中裕介】

8/23（日）22:00 ブライトン vs アストン・ヴィラ【実況：安井成行 解説：水沼貴史】

8/23（日）22:00 マンチェスター・C vs ボーンマス【実況：野村明弘 解説：ベン・メイブリー】

8/24（月）0:30 ニューカッスル vs リヴァプール【実況：下田恒幸 解説：戸田和幸】

8/25（火）4:00 フラム vs チェルシー【実況：倉敷保雄 解説：ベン・メイブリー】

※試合日時は変更になる可能性がございます。

プレミアリーグ 2026/27シーズン 日本人選手一覧（カッコ内は年齢、所属クラブ）

遠藤航（33＝リヴァプール）

守田英正（31＝ハル）

鎌田大地（30＝クリスタル・パレス）

坂元達裕（29＝コヴェントリー）

三笘薫（29＝ブライトン）

前田大然（28＝イプスウィッチ）

田中碧（27＝リーズ）

冨安健洋（27＝クリスタル・パレス）

鈴木彩艶（23＝アストン・ヴィラ）

高井幸大（21＝トッテナム・ホットスパー）

※年齢・所属クラブは2026年8月20日時点。今後の移籍等により変更となる可能性がございます。