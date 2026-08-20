「選手と同じユニフォームを着て応援したい！」そんな熱い思いを抱くベイスターズファンの皆さん、今年の夏は特別な一体感を味わえるチャンスです！

横浜DeNAベイスターズとデサント「MoveSport」の新たな絆

長年にわたり横浜DeNAベイスターズの選手たちを支えてきたデサントジャパンが、2026年よりスポーツブランド「MoveSport」として、さらに深く球団をサポートしていくことを発表しました。この新たなパートナーシップの象徴として、選手が試合前の練習で実際に着用する「MoveSport」ブランドのトレーニングTシャツが、ついに私たちファンも手に入れられるようになりました。憧れの選手と同じ気持ちで、熱い声援を送る夏が始まります！

憧れの選手とシンクロ！プロ仕様Tシャツを徹底解剖

今回発売される「横浜DeNAベイスターズ×MoveSport/オーセンティックプラクティスTシャツ」は、その名の通り、選手たちが実際に着用する「本物」のアイテムです。鮮やかなブルーのボディに、ベイスターズのスピリットが込められたデザインは、球場でも街中でも一際目を引くこと間違いなし。

夏の暑さも味方にする高機能性

このTシャツの最大の特長は、MoveSportが誇る優れた吸汗速乾性です。真夏のスタジアムで汗を流しながら応援しても、あるいは日常のアクティビティで着用しても、常にサラサラとした快適な着心地をキープ。プロアスリートが求める機能性を、私たちファンも体感できます。

ベイスターズの魂を刻んだデザイン

デザイン面では、右胸に2026年シーズンスローガン「BE A TEAM, WIN IT ALL」や「I☆YOKOHAMA」、「YDB」といった、チームの象徴的なグラフィックがスタイリッシュに配置されています。

左胸には「MoveSport」のロゴが輝き、本格的なスポーツウェアとしての存在感を際立たせています。単なる応援グッズを超え、ファッションアイテムとしても魅力的な一枚です。

あなたの応援を後押しする一枚！価格と購入方法

この高機能でスタイリッシュなTシャツは、BAYSTORE販売価格：￥8,200（税込）で提供されます。選手着用モデルというオーセンティックな価値と、デサントMoveSportの高品質な素材、そしてベイスターズの魂が込められたデザインを考慮すれば、その価格は十分に納得できるはずです。

品名 横浜DeNAベイスターズ×MoveSport/オーセンティックプラクティスTシャツ カラー ブルー BAYSTORE販売価格 ￥8,200（税込） サイズ S、M、L、XL、XXL、3XL

発売は8月21日。選手が着用を開始するのと同時に、以下の方法で購入可能です。

ベイスターズオフィシャルショップ「BAYSTORE」

BAYSTORE ONLINE (オンラインストア)

さあ、MoveSportを身につけて選手と共に戦おう！

横浜DeNAベイスターズとデサント「MoveSport」のコラボレーションから生まれたこのトレーニングTシャツは、機能性、デザイン性、そしてファンとしての誇りをすべて満たす、今夏のマストバイアイテムです。この一枚を身につけることで、球場での応援はもちろん、日常のあらゆるシーンで選手たちとの一体感を感じ、ベイスターズへの熱い思いを表現できるでしょう。

8月21日の発売日をぜひお見逃しなく！この夏は「MoveSport」と共に、横浜DeNAベイスターズを熱く応援しましょう！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。