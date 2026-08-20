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OUT
ソ0-2日
4番 Ｆ・レイエス センターツーベースヒット 日本ハム得点！ ソ 0-2 日 ランナー：2塁
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OUT
3番 清宮 幸太郎 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
2番 今川 優馬 レフトヒット ランナー：1塁
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1番 水野 達稀 センターフライ 1アウト
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9番 庄子 雄大 ショートファウルフライ 3アウト
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8番 廣瀨 隆太 空振り三振 2アウト
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7番 牧原 大成 空振り三振 1アウト
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9番 奈良間 大己 空振り三振 3アウト
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8番 郡司 裕也 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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7番 Ｒ・カストロ ファーストファウルフライ 2アウト
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6番 野村 佑希 サードゴロ 1アウト
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6番 山本 祐大 ショートゴロ 3アウト
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5番 柳田 悠岐 見逃し三振 2アウト
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4番 栗原 陵矢 センターフライ 1アウト
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5番 有薗 直輝 レフトフライ 3アウト
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4番 Ｆ・レイエス 空振り三振 2アウト
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3番 清宮 幸太郎 センターヒット ランナー：1、2塁
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2番 今川 優馬 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 水野 達稀 センターフライ 1アウト
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OUT
3番 近藤 健介 見逃し三振 3アウト
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2番 周東 佑京 セカンドゴロ 2アウト
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1番 正木 智也 セカンドゴロ 1アウト
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