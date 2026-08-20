職場や家庭、友人関係のなかには、ささいなことで怒ったり、強い口調で相手を責めたりする攻撃的な人が一定数いますよね。なぜそのような言動をとるのでしょうか。

本記事では、攻撃的な人に見られる特徴や心理、攻撃性が強くなる原因を解説するとともに、無理なく付き合うための対処法や、自分自身が攻撃的にならないための心掛けについても紹介します。

攻撃的な人の特徴

攻撃的な人の特徴

攻撃的な人とは、自分の怒りや不満を強い言葉や態度で相手にぶつける傾向がある人です。一時的に感情的になることは誰にでもありますが、それが繰り返されると周囲との信頼関係にも悪影響を及ぼします。

些細なことで怒りやすく感情の起伏が激しい

攻撃的な人は、少し考え方が食いちがっただけでも不機嫌になり攻撃をしがち。思いどおりにならない状況に過敏に反応し、感情をそのまま相手へ向けてしまいます。穏やかに話していたかと思えば突然声を荒らげることもあり、周囲は顔色をうかがうようになって、人間関係に緊張感が生まれやすくなります。

相手を否定・批判する発言が多い

攻撃的な人は、自分と異なる価値観を受け入れることができない傾向があります。「それは間違っている」など、相手を否定する発言が多いことも。本人に悪気がなくても、相手は人格まで否定されたように感じ、信頼関係が損なわれる原因になります。

相手を抑え込もうとする

攻撃的な人は、自分の意見を主張する際に、相手の発言を遮ったり強い口調で否定したりして、相手を自分の考えに従わせようとすることも多いです。自分の意見を一方的に押し通し、相手の事情や価値観を尊重しない態度が続くと、対話が成り立ちにくくなり、周囲との関係にも悪影響を与えます。

威圧的な態度や言葉で相手をコントロールしようとする

大声で話したり命令口調になったりするなど、威圧的な態度をとる人もいます。相手を萎縮させて自分の思いどおりに動かそうとするケースも少なくありません。一時的に相手が従っても長期的には信頼を失い、人間関係が悪化する原因になります。

相手を責め、責任を押しつけようとする

攻撃的な人は、問題が起きたときに自分の非を認めるのではなく、相手を責めて責任を押しつけようとすることも。「あなたが悪い」「そんなこともできないのか」などと、相手を非難したり人格まで否定したりするケースもあります。自分を守るために相手への攻撃を強めるため、話し合いが解決ではなく責任の押しつけ合いになりやすい点が特徴です。

攻撃的になる心理・原因

攻撃的な言動の背景には、性格だけではなく、ストレスや育った環境などが関係していることがあります。主な原因を理解することで、相手の行動を客観的にとらえやすくなるでしょう。

強いストレスや疲労を抱えている

仕事や家庭でストレスを抱えていたり、睡眠不足や疲労が重なったりすると、心に余裕がなくなります。その結果、小さな出来事にも敏感に反応し、怒りを相手へ向けやすくなるのです。

自己肯定感が低く、防衛本能が働いている

一見自信があるように見えても、実際は自己肯定感が低く、不安や劣等感を抱えている人もいます。自分が傷つく前に相手を攻撃することで、自分を守ろうとする心理が働くのでしょう。攻撃的な態度の裏には、認められたいという気持ちが隠れているケースも少なくありません。

幼少期の環境や過去の経験が影響している

家庭や学校で怒鳴られることが当たり前だった場合、それを自然なコミュニケーションとして習得してしまうことがあります。また、過去のつらい経験から自分を守るために攻撃的な態度をとるようになる人もいます。

怒りのコントロールが苦手で感情表現が未熟

怒りは自然な感情ですが、適切に表現できないと不満を感情のまま相手にぶつけてしまうことになります。冷静に気持ちを伝える方法を知らないため、強い言葉や態度になってしまうのです。

病気や精神的な不調が背景にある場合もある

精神的な不調や強いストレス、病気などが影響し、怒りっぽくなることもあります。ただし、攻撃的だからといって病気と決めつけることはできません。言動が急激に変化した場合や、本人や家族が生活への支障を感じている場合は、医療機関や専門機関に相談してみましょう。

攻撃的な人とうまく付き合うための対処法

攻撃的な人とうまく付き合うための対処法

攻撃的な人と接すると、精神的な負担を感じやすくなります。相手を変えようとするのではなく、自分の心を守ることを最優先としながら、適切な距離感で関わることが大切です。

感情的にならず冷静に対応する

攻撃的な人に感情的になって言い返すと、対立がさらに深まる可能性があります。相手が強い口調でも落ち着いて話すことを意識しましょう。すぐに反応せず、一呼吸おいてから返答するだけでも冷静さを保ちやすくなります。

感情ではなく事実にもとづいて話すことが、余計な衝突を避けるポイントです。

適度な距離を保ち必要以上に関わらない

相手の攻撃的な言動が続く場合は、無理に付き合う必要はありません。職場では業務上必要なやりとりにとどめ、プライベートでは会う回数を減らすなど、無理のない距離感を意識しましょう。

相手の怒りに巻き込まれない工夫をする

攻撃的な人は、自分の怒りを周囲にぶつけることで感情を発散しようとする場合があります。そのため、必要以上に反応すると相手のペースに巻き込まれてしまいます。「今は感情的になっているだけかもしれない」と一歩引いて受け止めることで、自分の気持ちを守りやすくなります。

ひとりで抱え込まず周囲へ相談する

攻撃的な人との関係に悩むと、自分が我慢すればいいと考えてしまう人もいます。しかし、ひとりで抱え込むと精神的な負担が大きくなる恐れがあります。職場なら上司や人事担当者、学校なら教師やスクールカウンセラーなど、信頼できる人に相談しましょう。

身の危険や精神的負担が大きい場合は距離をおく

暴言や威圧的な態度がつづいて恐怖や強いストレスを感じる場合は、自分の安全を最優先に考えることが大切です。必要に応じて異動や業務の変更を相談したり、専門機関に助けを求めたりすることも検討しましょう。自分が安心できる環境を整えることが重要です。

自分が攻撃的にならないためにできること

自分が攻撃的にならないためにできること

強いストレスや疲労が重なると、誰でも攻撃的になってしまう可能性があります。普段から心身を整え、怒りとの付き合い方を意識することが大切です。

ストレスをため込まない生活を心がける

ストレスが蓄積すると心に余裕がなくなり、小さなことにもイライラしやすくなります。適度な運動や趣味など、自分に合った方法でこまめに気分転換をしましょう。日ごろからストレスを発散する習慣をもつことが、攻撃的な言動の予防につながります。

怒りを感じたら一度気持ちを整理する

怒りを覚えたときにすぐ反応すると、あとで後悔する発言につながることがあります。まずは深呼吸をしたり、少しその場を離れたりして気持ちを落ち着かせましょう。冷静になる時間をつくることで、感情ではなく理性で判断しやすくなります。

相手の立場や考え方を意識する

人それぞれ価値観や考え方は異なります。なぜ相手はそう考えるのか視点を変えてみることで、一方的な思い込みや怒りを抑えやすくなります。相手を理解しようとする姿勢は、良好な人間関係づくりにも役立ちます。

十分な睡眠や休養をとる

睡眠不足や疲労は、感情のコントロールを難しくする要因です。忙しいときほど休息を後回しにせず、規則正しい生活を心がけましょう。心身のコンディションを整えることは、穏やかな気持ちを保つための基本です。

怒りが続く場合は専門家に相談する

怒りっぽい状態が続いたり、自分では感情をコントロールできないと感じたりする場合は、専門家に相談してみましょう。医療機関やカウンセリングを利用することで、自分に合った対処法が見つかるかもしれません。

攻撃する前にまずは事実確認をするように心がける

思い込みや勘ちがいしたまま相手を責めると、誤解によって人間関係を悪化させることがあります。怒りを感じたときは、「本当に事実なのか」「別の事情はないか」と一度立ち止まって考えることが大切です。事実確認を習慣づけることで、冷静な判断につながります。

攻撃的な人とは適切な距離感を保ち、自分の心も守ろう

攻撃的な人には、怒りやすい、相手を否定する、自分の意見を押し通すといった特徴が見られます。その背景にはストレスや心理的な要因が関係しています。大切なのは相手を変えようとするのではなく、自分の心と安全を守ることです。また、自分自身もストレスをため込まず、怒りをコントロールする習慣を意識しましょう。適切な距離感と冷静な対応を心がけることが、よりよい人間関係につながります。